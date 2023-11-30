إمكانيات ووحدة جديدة: مدير ناسا يؤكد على التعاون مع إيزرو

قام مدير ناسا بيل نيلسون مؤخرًا بزيارة مركز أور راو للأقمار الصناعية (URSC) في بنغالورو لمراقبة اختبار القمر الصناعي Nasa-Isro Artificial Aperture Radar (NISAR). وخلال زيارته، أكد نيلسون على القوة الموحدة للفضاء وسلط الضوء على التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة والهند في قطاع الفضاء. ويعتقد أن هذا التعاون سيخلق العديد من الإمكانيات التي ستفيد أعضاء جيل أرتميس، الذي يشمل الشباب من كلا البلدين ومن جميع أنحاء العالم.

أعرب نيلسون عن شرف تواجده في بنغالورو وعن شرف مشاهدة التطورات التي تحدث في URSC. وأشار إلى أن "نيسار" هو مجرد مثال واحد على الشراكة المثمرة بين ناسا وإسرو وكيف تؤثر بشكل إيجابي على الحياة على الأرض. ستساعد البيانات التي يجمعها NISAR في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمخاطر، مما يعود بالنفع على كل من الهند والولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أكد نيلسون على الوحدة التي يجلبها استكشاف الفضاء والتغلب على الانقسامات بين الدول. واستنادا إلى تجربته الشخصية، وصف كيف أن رؤية الأرض من الفضاء تمحو الحواجز مثل العرق والدين، وتسلط الضوء على جمال كوكبنا المعلق في اتساع الفضاء. كما ذكر نيلسون أمثلة تاريخية للتعاون في مجال الفضاء، حتى خلال الحرب الباردة، وكيف يستمر الفضاء في الجمع بين القوى المتعارضة، مثل الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وردا على استفسار محدد، أكد نيلسون التزام وكالة ناسا، بموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن، بتدريب وإرسال رائد فضاء هندي إلى الفضاء خلال عام تقريبا. ويؤكد هذا الإعلان كذلك على التحالف القوي والأهداف المشتركة بين البلدين.

بشكل عام، تؤكد زيارة نيلسون إلى URSC وتفاعلاته مع الطلاب على أهمية التعاون الدولي في استكشاف الفضاء. تعد الشراكة بين وكالة ناسا وإسرو بمثابة نموذج مثالي للدول الأخرى، حيث توضح كيف يمكن للتعاون أن يدفع التقدم التكنولوجي ويفيد المجتمع ككل.

أسئلة مكررة:

س: ما هو القمر الصناعي ناسا-إيسرو لرادار الفتحة الاصطناعية (NISAR)؟



ج: القمر الصناعي ناسا-إيسرو لرادار الفتحة الاصطناعية (NISAR) هو تعاون مشترك بين الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو). وهو مصمم لجمع البيانات التي من شأنها أن تساهم في إدارة أفضل للموارد الطبيعية والمخاطر على الأرض.

س: ما هو جيل أرتميس؟



ج: يشير جيل أرتميس إلى السكان الأصغر سنًا الذين من المتوقع أن يقودوا مساعي استكشاف الفضاء المستقبلية. وهي تضم شبابًا من الهند والولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

س: ما هو الهدف من برنامج أرتميس؟



ج: يهدف برنامج أرتميس إلى إعادة البشر إلى القمر، ويستهدف على وجه التحديد القطب الجنوبي للقمر، وفي نهاية المطاف إنشاء وجود بشري مستدام على القمر. وهو ينطوي على التعاون الدولي والتآزر لتحقيق هذه الأهداف.

س: كيف يوحد استكشاف الفضاء الدول؟



ج: يتمتع استكشاف الفضاء بقوة موحدة تجمع الدول معًا لتحقيق أهداف مشتركة وأهداف أكبر. فهو يتجاوز الخلافات السياسية ويعزز التعاون في السعي لتحقيق المعرفة العلمية والتقدم.