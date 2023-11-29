الهند والولايات المتحدة تناقشان التعاون المحتمل في استكشاف الفضاء

قام رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، بزيارة الهند مؤخرًا لاستكشاف إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء. وخلال مؤتمر عقدته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، أعرب نيلسون عن انفتاحه على العمل مع الهند إذا قررت البلاد بناء محطة فضائية خاصة بها.

لدى الهند خطط طموحة لاستكشاف الفضاء وتتصور تطوير محطة فضائية تجارية بحلول عام 2040. ويتوافق هذا الجدول الزمني مع تصريح نيلسون بأن الولايات المتحدة سيكون لديها محطة فضائية خاصة بها بحلول ذلك الوقت. كما أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تفاؤله بشأن إنشاء محطة فضائية هندية بحلول عام 2035 وإرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040.

كما تطرقت المناقشات بين نيلسون والمسؤولين الهنود إلى خطط الهند لاستكشاف القمر. وأكد نيلسون أن الأمر متروك للهند لتحديد أهدافها على القمر، وأن وكالة ناسا مستعدة لتقديم البحث والدعم اللازم.

علاوة على ذلك، تجري الولايات المتحدة والهند محادثات بشأن إرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بحلول نهاية العام المقبل. ومع ذلك، أوضحت وكالة ناسا أن اختيار رواد الفضاء سيتم تحديده من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وليس وكالة ناسا.

بالإضافة إلى هذا التعاون، سلط نيلسون الضوء على الإطلاق القادم لمرصد رادار الفتحة الاصطناعية (NISAR) التابع لناسا-ISRO في عام 2024. وسيوفر هذا المرصد، الذي يتكون من بيانات من 25 مركبة فضائية، رؤى قيمة حول الغلاف الجوي للأرض والطقس والمناخ.

بشكل عام، تشير المناقشات بين الهند والولايات المتحدة إلى الرغبة في التعاون ودعم جهود استكشاف الفضاء لدى كل منهما. يحمل التعاون المحتمل بين البلدين وعودًا كبيرة لتطوير المعرفة العلمية ودفع حدود استكشاف الفضاء.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي خطط الهند لاستكشاف الفضاء؟

وتهدف الهند إلى إنشاء محطة فضائية تجارية بحلول عام 2040 وإرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040. وقد وضعت البلاد أهدافا طموحة لاستكشاف الفضاء وتعمل على تحقيقها.

2. هل ستتعاون ناسا مع الهند؟

وأعربت وكالة ناسا عن انفتاحها على التعاون مع الهند، خاصة إذا قررت الهند بناء محطة فضائية خاصة بها. وكالة الفضاء الأمريكية مستعدة لدعم الهند والعمل معها في مختلف جوانب استكشاف الفضاء.

3. متى سترسل الهند رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية؟

وتجري الهند مناقشات مع وكالة ناسا بشأن إرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية بنهاية العام المقبل. ومع ذلك، سيتم تحديد اختيار رواد الفضاء من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وليس وكالة ناسا.

4. ما هو مرصد ناسا-ISRO رادار الفتحة الاصطناعية (NISAR)؟

مرصد رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO (NISAR) هو مشروع مشترك بين ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). ومن المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2024 وسيوفر بيانات شاملة من 25 مركبة فضائية لمساعدة العلماء في فهم الغلاف الجوي للأرض والطقس والمناخ.