ناسا تطلق مهمة رائدة لدراسة النظم البيئية للأرض

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مشروعها الرائد لمراقبة الأرض، وهي مهمة Plankton، Aerosol، Cloud، Ocean Ecosystem (PACE)، والتي ستوفر بيانات الأقمار الصناعية الأساسية حول بيولوجيا المحيطات والمناخ وعلوم الغلاف الجوي لأكثر من 20 عامًا. ومن المقرر إطلاق PACE في أوائل عام 2024، ولن يوفر معلومات قيمة عن صحة محيطاتنا فحسب، بل سيدرس أيضًا تلوين مياهها الشاسعة.

المكون الأساسي لمهمة PACE هو أداة لون المحيط (OCI)، والتي ستقيس لون المحيط في نطاق واسع من الأطوال الموجية، من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة. ومن خلال القيام بذلك، سيكتسب العلماء نظرة ثاقبة حول تكوين وخصائص المياه، مما يساعد في فهم بيئة المحيطات ودورها في النظام المناخي.

وبصرف النظر عن OCI، ستحتوي مهمة PACE على أدوات متقدمة مثل مقاييس الاستقطاب التي ستمكن الباحثين من التحقيق في تفاعل الضوء والهباء الجوي والسحب وتأثيرها على الغلاف الجوي للأرض. تؤثر الأهباء الجوية، بما في ذلك الملوثات وجزيئات الغبار، تأثيرًا كبيرًا على المناخ من خلال امتصاص ضوء الشمس وبعثرته، مما يؤثر على كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الأرض.

ستستخدم مهمة PACE التابعة لناسا اثنين من أجهزة قياس الاستقطاب، مقياس الاستقطاب الطيفي لاستكشاف الكواكب (SPEXone) ومقياس الاستقطاب البحثي الزاوي الزائد (HARP2). وستعمل هذه الأدوات معًا لتوفير معلومات مهمة حول كيفية تأثير السحب والهباء الجوي والمحيطات على استقطاب ضوء الشمس. إن الجمع بين OCI وSPEXone وHARP2 سيمكن العلماء من تحقيق تقدم شامل في دراسات الهباء الجوي والسحب والمحيطات وتعزيز قدرات تصحيح الغلاف الجوي.

باختصار، ستلعب مهمة PACE القادمة لناسا دورًا حيويًا في تحليل وفهم النظم البيئية للأرض. من خلال دراسة بيولوجيا المحيطات، وعلوم الغلاف الجوي، والمناخ، يعد هذا المشروع الرائد بتقديم رؤى رائدة حول التفاعل المعقد بين بيئتنا ومحيطات العالم.