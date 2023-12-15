أدلة جديدة تدعم إمكانية الحياة على قمر زحل إنسيلادوس

اكتشف العلماء الذين يقومون بتحليل البيانات الواردة من مركبة كاسيني الفضائية التابعة لناسا، أدلة مثيرة للاهتمام تعزز إمكانية وجود حياة على القمر الجليدي إنسيلادوس التابع لكوكب زحل. يشير البحث، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة Nature Astronomy، إلى وجود سيانيد الهيدروجين داخل أعمدة حبيبات الجليد وبخار الماء المنبعث من القمر إنسيلادوس، وهو جزيء ضروري لتكوين الأحماض الأمينية، اللبنات الأساسية للحياة.

يسلط المؤلف الرئيسي جونا بيتر، طالب الدكتوراه في جامعة هارفارد، الضوء على أهمية هذه النتائج. ويوضح قائلاً: "يوفر عملنا دليلاً إضافياً على أن إنسيلادوس يمتلك الجزيئات الأساسية اللازمة لتكوين الحياة وبقائها من خلال التفاعلات الأيضية".

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على المحيط الموجود تحت سطح إنسيلادوس، والذي يزود الأعمدة ويبدو أنه مخزن للطاقة الكيميائية. تم اكتشاف مركبات عضوية لم يتم التعرف عليها سابقًا، مما يشير إلى درجة أعلى من النشاط الكيميائي عما كان مفترضًا سابقًا.

يقارن المؤلف المشارك كيفن هاند، وهو عالم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إمكانات الطاقة في محيط إنسيلادوس بتلك الموجودة في بطارية السيارة، على النقيض من الطاقة المنخفضة التي توفرها عملية توليد الميثان، وهي عملية تدعم الحياة على الأرض.

ما يميز هذه الدراسة عن الأبحاث السابقة هو استخدامها للتحليلات الإحصائية التفصيلية بدلاً من التجارب المعملية أو النمذجة الجيوكيميائية. قام الفريق بفحص البيانات التي تم جمعها بواسطة أيون كاسيني ومطياف الكتلة المحايدة بدقة، مما يوفر معلومات قيمة حول تكوين الأعمدة.

في حين أن سؤال أصل الحياة على القمر إنسيلادوس لا يزال دون إجابة، فإن هذا البحث يحدد المسارات الكيميائية المحتملة التي يمكن استكشافها بشكل أكبر في البيئات المختبرية. تستمر مهمة كاسيني، التي انتهت في عام 2017، في تقديم معلومات قيمة. يقول توم نوردهايم، عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث والمؤلف المشارك للدراسة: "توضح دراستنا أنه حتى بعد الانتهاء من مهمة كاسيني، تستمر ملاحظاتها في تعميق فهمنا لزحل وقمره الغامض إنسيلادوس".

تشير هذه النتائج إلى أن إنسيلادوس لا يمتلك الظروف اللازمة للسكن فحسب، بل قد يوفر أيضًا بيئة كيميائية مواتية لنشوء الحياة والحفاظ عليها.