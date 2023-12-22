الاكتشاف الكوني: اكتشف AstroSat نجمًا نيوترونيًا فريدًا ينبعث منه انفجارات أشعة سينية مكثفة

حقق AstroSat، المرصد الفضائي الرائد متعدد الأطوال الموجية في الهند، اكتشافًا استثنائيًا من خلال الكشف عن انفجارات مكثفة من الأشعة السينية التي تدوم أقل من الثانية المنبعثة من نوع نادر من النجوم النيوترونية يُعرف باسم النجم المغناطيسي. يفتح هذا الاكتشاف الرائد آفاقًا جديدة للبحث ويعد بتعميق فهمنا للظروف الفيزيائية الفلكية القاسية الموجودة داخل النجوم المغناطيسية.

تمتلك النجوم المغناطيسية مجالًا مغناطيسيًا عاليًا للغاية أقوى بكوادريليون مرة من المجال المغناطيسي للأرض، وقد استحوذت على اهتمام العلماء منذ فترة طويلة بسبب خصائصها الرائعة. ويُعتقد أن انبعاث الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي الطاقة من هذه الأجسام يستمد طاقته من اضمحلال المجال المغناطيسي. بالإضافة إلى ذلك، تظهر النجوم المغناطيسية تقلبًا زمنيًا قويًا، بما في ذلك الدوران البطيء، والدوران السريع للأسفل، والانفجارات القصيرة ولكن الشديدة التي يمكن أن تستمر لعدة أشهر.

في أكتوبر 2020، اكتشفت المركبة الفضائية سويفت التابعة لناسا نجمًا مغناطيسيًا صغيرًا ومعزولًا نسبيًا تم تحديده باسم SGR J1830-0645. بدافع من الرغبة في دراسة هذا النجم المغناطيسي الفريد بمزيد من التفصيل، أجرى علماء من معهد رامان للأبحاث (RRI) وجامعة دلهي تحليلًا زمنيًا والطيفيًا باستخدام العداد النسبي للأشعة السينية ذو المساحة الكبيرة (LAXPC) الخاص بـ AstroSat وتلسكوب الأشعة السينية الناعمة. (اس اكس تي).

النتائج التي توصل إليها الفريق، والتي نشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، مثيرة للتفكير. اكتشفوا 67 دفقة قصيرة من الأشعة السينية من SGR J1830-0645، مع استمرار ألمعها لمدة 90 مللي ثانية تقريبًا. كما كشفت الدراسة عن وجود خطوط انبعاثية في أطياف النجم المغناطيسي، والتي لا يزال مصدرها قيد البحث.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الطاقة الذي لوحظ في SGR J1830-0645 يختلف عن الاعتماد على النجوم المغناطيسية المعروفة الأخرى. أظهر هذا النجم النيوتروني مكونين من انبعاث الجسم الأسود الحراري ينشأان من سطحه، بنصف قطر 0.65 و2.45 كيلومتر. يساهم البحث الذي أجراه السيد راهول شارما، المؤلف الرئيسي للدراسة وزميل ما بعد الدكتوراه في معهد RRI، بشكل كبير في فهمنا للنجوم المغناطيسية والظروف الفيزيائية الفلكية القاسية السائدة داخل هذه الأجسام الغامضة.

يُظهر اكتشاف AstroSat الرائع لدفقات الأشعة السينية المكثفة من SGR J1830-0645 القدرات التي لا مثيل لها للمرصد الفضائي الهندي المتطور. بينما يواصل العلماء استكشاف وتحليل هذه النجوم المغناطيسية الجذابة، فإننا نقترب خطوة واحدة من كشف أسرار كوننا واكتساب رؤى أعمق في عالم الفيزياء الفلكية المذهل.