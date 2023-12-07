العملية الرائعة لتحليل الضوء القادم من المجرات البعيدة

أحد الأهداف الحاسمة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي هو الحصول على فهم أعمق لتكوين وتطور المجرات في الكون المبكر. ولتحقيق ذلك، يجب على علماء الفلك تحديد المجرات من لحظات مختلفة في تاريخ الكون واستكشاف كيفية تغير خصائصها مع مرور الوقت.

سلطت ميكايلا باجلي، زميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة تكساس في أوستن، الضوء على كيفية تحليل علماء الفلك للضوء المنبعث من المجرات البعيدة وتحديد اللحظة الدقيقة في ماضي الكون التي نرصدها فيها.

وتوضح أن الضوء يستغرق وقتا طويلا للسفر عبر الفضاء، لذلك عندما نرصد مجرة ​​بعيدة، فإننا في الواقع نراها كما ظهرت في الماضي. ولتحديد نقطة محددة في الماضي، يستخدم علماء الفلك الانزياح الأحمر، الذي يوفر معلومات حول المدة التي امتد فيها الضوء إلى أطوال موجية أطول بسبب توسع الكون.

لحساب الانزياح نحو الأحمر، يدرس علماء الفلك السمات الموجودة في طيف المجرة. ومن خلال قياس خطوط الانبعاث والفواصل الطيفية، يمكنهم مقارنة الأطوال الموجية المرصودة مع الأطوال الموجية المنبعثة المعروفة، مما يمنحهم نظرة ثاقبة لمكانة المجرة في التاريخ الكوني.

إحدى الطرق الفعالة لتحديد المجرات هي من خلال التصوير، مثل استخدام أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) الخاصة بتلسكوب جيمس ويب الفضائي. ومن خلال التقاط الصور باستخدام مرشحات متعددة، يستطيع علماء الفلك جمع الضوء من المجرات بألوان مختلفة. عند قياس قياس الضوء للمجرة (السطوع في الصورة)، يقوم علماء الفلك بمتوسط ​​السطوع عبر نطاق الأطوال الموجية التي يرسلها المرشح.

في حين أن المعلومات التي تم التقاطها في كل قياس قد تبدو محدودة، إلا أنه لا يزال بإمكان علماء الفلك الحصول على رؤى قيمة. ومن خلال مقارنة السطوع المُقاس في كل مرشح مع السطوع المتوقع باستخدام مجموعة من نماذج المجرات وقيم الانزياح الأحمر، يمكنهم التأكد من احتمالية الانزياح الأحمر للمجرة أو "لحظة في التاريخ". يُشار إلى الانزياح الأحمر الأكثر ملائمة والذي يتم تحديده من خلال هذا التحليل باسم الانزياح الأحمر الضوئي.

ومن المثير للاهتمام أنه في يوليو 2022، تم اكتشاف مجرتين ذات انزياح ضوئي أحمر أكبر من 11 باستخدام صور NIRCam من مسح CEERS. هذه المجرات، التي لا يمكن اكتشافها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، تلقي الضوء على الكون المبكر عندما كان عمره أقل من 420 مليون سنة.

على الرغم من أن الانزياح الضوئي الأحمر لا يزال غير مؤكد إلى حد ما، إلا أن هذه العملية الرائعة تسمح لعلماء الفلك بكشف أسرار الماضي البعيد من خلال تحليل الضوء القادم من المجرات التي تبعد مليارات السنين الضوئية.