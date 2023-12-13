الغلاف الجوي للمريخ يشهد توسعًا غير مسبوق، كما تكشف بيانات مافن

ملخص: أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن المركبة الفضائية MAVEN التابعة لناسا أن الغلاف الجوي للمريخ تعرض لتوسع كبير وغير متوقع، حيث تضخم إلى ما يقرب من أربعة أضعاف حجمه المعتاد لفترة نادرة مدتها يومين في ديسمبر من العام الماضي. حدث هذا نتيجة للاختفاء المفاجئ للرياح الشمسية، مما أدى إلى تضخم الغلاف الجوي على الجانب المواجه للشمس من المريخ. وأعرب فريق مافن، بقيادة جاسبر هاليكاس من جامعة أيوا، عن دهشته من الظاهرة المرصودة، والتي أتاحت فرصة فريدة لدراسة ديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ. تقدم النتائج رؤى قيمة حول تطور المريخ، وربما توفر أيضًا آثارًا لفهم الكواكب الشبيهة بالأرض خارج نظامنا الشمسي.

أثناء التوسع غير المعهود، كشفت بيانات مافن أيضًا عن جوانب رئيسية من نظام المريخ، مثل الغلاف المغناطيسي على شكل قطرة دمعة، والصدمة القوسية، والغلاف الأيوني، الذي يتوسع بطريقة مماثلة. وقد نتج هذا الحدث عن منطقة سريعة الحركة من الرياح الشمسية التي تجاوزت نظيرتها الأبطأ واكتسحت مادتها، تاركة منطقة متفرقة. وصلت هذه المنطقة إلى المريخ في يوم عيد الميلاد عام 2022، مما مكن العلماء من مراقبة وتحليل استجابة الغلاف الجوي للكوكب عن كثب.

ووصف جاسبر هاليكاس الحادث بأنه "تجربة علمية مثالية" وسلط الضوء على أهمية دراسة الأحداث الشمسية المتطرفة وغيابها من أجل فهم ديناميكيات الأجواء الكوكبية. ويتوقع الفريق أن تحدث أحداث مماثلة عدة مرات خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع وصول نشاط الشمس إلى ذروته. وبينما يواصل الباحثون تحليل بيانات مافن، فإنهم يأملون في الحصول على مزيد من الأفكار حول تاريخ المريخ والمعدل الذي يتآكل به الغلاف الجوي للكوكب.

يعتقد شانون كاري، الباحث الرئيسي في مهمة مافن، أن مثل هذه الأحداث كانت شائعة على الأرجح خلال التطور المبكر للمريخ منذ مليارات السنين عندما كانت الشمس أكثر نشاطًا. ربما تكون هذه الأحداث المتطرفة قد ساهمت في جفاف المريخ، وهو كوكب يُعتقد أنه كان يحتوي في السابق على مياه سائلة. من خلال استقراء أحدث بيانات مافن، يقترح كاري أنه قد يكون من الممكن تقدير مقدار تآكل الغلاف الجوي للمريخ مع مرور الوقت ومدى سرعة جفاف الكوكب.

وفي الختام، فإن التوسع غير المتوقع في الغلاف الجوي للمريخ يوفر فرصة ثمينة للعلماء لتعميق فهمهم لتطور الكوكب وإلقاء الضوء على الظروف المناسبة للحياة على الكواكب الشبيهة بالأرض خارج نظامنا الشمسي. لا شك أن التحليل المستمر لبيانات مافن سيساهم في التقدم في علوم الكواكب واستكشاف جيراننا السماويين.