تستعد شركة SpaceX لتحطيم الأرقام القياسية مع الإطلاق التاسع عشر لصاروخ Falcon 19

تستعد شركة SpaceX لإطلاق رائد حيث تقوم بتجهيز معزز المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 لمهمتها التاسعة عشرة. سيمثل الإطلاق، المقرر إجراؤه ليلة الجمعة، علامة فارقة أخرى في توسيع كوكبة الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX. من المقرر أن يتم الإطلاق من مجمع الإطلاق الفضائي 19 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في الساعة 40 مساءً. EST.

يعد معزز المرحلة الأولى، المعروف باسم B1058، رائدًا بالفعل مع 18 مهمة تحت حزامه. يهدف هذا الإطلاق، الذي أطلق عليه اسم Starlink 6-32، إلى إضافة ريشة أخرى إلى قبعته من خلال توصيل 23 قمرًا صناعيًا إلى المدار. قامت B1058 برحلتها الأولى في مايو 2020، وعلى متنها رواد فضاء لأول مرة خلال مهمة Demo-2 Crew Dragon. والجدير بالذكر أن المعزز لا يزال يحمل شعار ناسا "الدودة" الباهت من تلك المهمة التاريخية.

بدا توقيت الإطلاق غير مؤكد، حيث تم رفع الصاروخ بشكل مستقيم عند منصة الإطلاق في وقت متأخر من المساء. ومع ذلك، أكدت شركة SpaceX أن فرص الإطلاق الاحتياطية متاحة حتى صباح يوم السبت. توقع سرب الطقس الخامس والأربعون في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء فرصة بنسبة 45-60% لظروف مناخية مواتية، مع تركز الاهتمامات الأساسية حول قواعد الغطاء السحابي.

يمكن لعشاق رحلات الفضاء مشاهدة التغطية المباشرة لعملية الإطلاق على Spaceflight Now، بدءًا من ساعة واحدة قبل الإقلاع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تهبط المرحلة الأولى من Falcon 9 على متن السفينة بدون طيار "اقرأ فقط التعليمات" بعد حوالي ثماني دقائق ونصف من الرحلة. ستخضع المرحلة الثانية من الصاروخ لحرقين لوضع 23 قمرًا صناعيًا من الجيل الثاني من Starlink في المدار، ومن المقدر أن يتم النشر بعد حوالي ساعة وخمس دقائق من الإطلاق.

وفي تطور مثير، أعلنت شركة SpaceX أن خدمة الإنترنت Starlink الخاصة بها قد اكتسبت عددًا مذهلاً من المستخدمين يصل إلى 2.3 مليون مستخدم في 70 دولة. منذ إنشائها في عام 2019، أطلقت الشركة عددًا مذهلاً من الأقمار الصناعية يبلغ 5,604، وفقًا للبيانات التي جمعها جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية. وحتى الآن، لا يزال هناك 5,226 قمرًا صناعيًا في المدار، منها 5,191 تعمل كما هو متوقع.