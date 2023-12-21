اكتشف العلماء إنسيلادوس كمضيف محتمل للحياة في نظامنا الشمسي

ملخص: حددت دراسة حديثة أجراها طالب دراسات عليا من كلية جريفين للدراسات العليا للفنون والعلوم بجامعة هارفارد، بالتعاون مع وكالة ناسا، إنسيلادوس، أحد أقمار زحل، باعتباره المرشح الرئيسي لاستضافة الحياة في نظامنا الشمسي. وتؤكد الدراسة وجود سيانيد الهيدروجين، وهو أمر حيوي لنشوء الحياة والحفاظ عليها، داخل عمود بخار الماء الموجود على القمر. تشير هذه النتائج، بالإضافة إلى المعرفة السابقة بالمركبات العضوية الموجودة في العمود، إلى إمكانية صلاحية السكن على القمر إنسيلادوس.

ويكشف البحث، المبني على بيانات من مهمة كاسيني-هويجنز التابعة لناسا، عن القمر إنسيلادوس كمصدر محتمل لوحدات بناء الحياة. يلعب سيانيد الهيدروجين، الذي يشار إليه باسم "سكين الجيش السويسري" لسلائف الأحماض الأمينية بسبب تنوعه، دورًا حاسمًا في تكوين المركبات الرئيسية مثل الأحماض الأمينية. يضيف هذا الاكتشاف طبقة أخرى من الأدلة لدعم صلاحية إنسيلادوس للسكن.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن وجود مصدر قوي للطاقة الكيميائية داخل محيط إنسيلادوس، وهو مختبئ تحت قشرته الخارجية الجليدية. ولم يكن العلماء على علم في السابق بمصدر الطاقة هذا، والذي يتكون من عدة مركبات عضوية تعمل كوقود للكائنات الحية على الأرض. ويشير هذا إلى إمكانية استمرار الحياة في المحيط الموجود تحت سطح إنسيلادوس.

على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات بشكل قاطع أن الحياة يمكن أن تنشأ على القمر إنسيلادوس، إلا أن هذه الدراسة تمهد الطريق للاستكشاف المستقبلي. يوفر تحديد المسارات الكيميائية للحياة على القمر أساسًا للاختبارات والتحقيقات المعملية.

يوسع البحث، الذي تموله وكالة ناسا، فهمنا لقابلية السكن المحتملة للأجرام السماوية الأخرى في نظامنا الشمسي. يقدم إنسيلادوس آفاقًا مثيرة لمهمات استكشاف الفضاء المستقبلية، حيث يواصل العلماء كشف أسرار قمر زحل الصغير المغطى بالثلوج.