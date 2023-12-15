ناسا تكافح من أجل فتح علبة عينة الكويكب، وتتوقع افتتاحها في أوائل عام 2024

تواجه وكالة ناسا تحديات في فتح العلبة التي تحتوي على الصخور والغبار المتجمع من الكويكب بينو. وتتوقع وكالة الفضاء أن يتم فتح العلبة في وقت ما في أوائل عام 2024، بعد تطوير أدوات جديدة لاستخراج العينة بأمان مع الحفاظ على سلامتها.

وصلت مهمة OSIRIS-REx، التي تم إطلاقها في عام 2016، إلى بينو بنجاح في عام 2018 وجمعت عينات في عام 2020. وكانت هذه أول محاولة لناسا لاستعادة عينة من كويكب في الفضاء. تم حفظ العينات داخل رأس أخذ العينات يسمى TAGSAM، والذي ثبت أنه من الصعب فتحه منذ عودته إلى الأرض.

لقد عمل فريق التنظيم التابع لناسا بلا كلل لفتح TAGSAM. لا يمكن إزالة اثنين من أدوات التثبيت الموجودة على رأس جهاز أخذ العينات باستخدام الأدوات الحالية، مما يمنع الوصول إلى العينة المخزنة بداخله. ومع ذلك، تمكن الفريق من جمع بعض المواد من خارج العلبة وقد تجاوز بالفعل هدف ناسا المتمثل في جمع 60 جرامًا من المواد السطحية من بينو.

وكشف التحليل الأولي للعينات المجمعة عن وفرة من جزيئات الكربون والماء، مما يدعم النظرية القائلة بأن الكويكبات ربما تكون قد أوصلت اللبنات الأساسية للحياة إلى الأرض. العلماء متحمسون للاكتشافات المحتملة التي قد تأتي من مزيد من التحليل بمجرد فتح العلبة.

وبينما أوقفت ناسا جهودها لفتح العلبة مؤقتًا في نوفمبر، تركز الوكالة الآن على تطوير واختبار أدوات جديدة مصنوعة من مواد متوافقة مع التلوث. ستضمن هذه الأدوات الاسترداد الآمن للعينة من TAGSAM. واعتمادًا على الجدول الزمني للبناء والاختبار، تتوقع ناسا فتح العلبة في الربع الأول من عام 2024.

والهدف النهائي هو استخراج العينة وتوزيعها على فرق دولية من العلماء لتحليلها. ومن خلال دراسة المادة من بينو، يأمل الباحثون في الحصول على معلومات ثاقبة حول أصول نظامنا الشمسي. وعلى الرغم من التحديات، تظل ناسا مصممة على كشف الأسرار الموجودة داخل عينات الكويكبات وتعزيز فهمنا للكون.