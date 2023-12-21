آلات بديهية تضبط تاريخ الإطلاق لمهمة الهبوط على القمر

أعلنت شركة Intuitive Machines، وهي شركة فضاء مقرها هيوستن، عن تأخير طفيف في إطلاق أول مهمة هبوط على سطح القمر. تمت إعادة جدولة الموعد المستهدف الجديد إلى منتصف فبراير بالتنسيق مع مزود الإطلاق SpaceX، مشيرًا إلى الظروف الجوية غير المواتية كسبب للتغيير.

كان قرار تأجيل تاريخ الإطلاق ضروريًا نظرًا لملف المهمة المحدد للمركبة الفضائية Nova-C التابعة لشركة Intuitive Machines. ومن المقرر أن يهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، مما يتطلب ظروف إضاءة محددة لا تتواجد إلا لبضعة أيام كل شهر.

بالإضافة إلى القيود الجوية، فإن الشركة محدودة أيضًا بتوفر البنية التحتية للإطلاق. ويجب إطلاق مركبة الهبوط القمرية من موقع محدد في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، مجمع الإطلاق 39A، المجهز بالبرج اللازم للتزود بالوقود.

كان من المقرر أصلاً أن يتم إطلاق النسخة الجديدة في الفترة من 12 إلى 16 يناير، ولكن سيتم الآن إطلاقها بعد شهر تقريبًا. ومن الجدير بالذكر أن هذا التأخير قد يتماشى مع هبوط مركبة هبوط قمرية أخرى تم تطويرها بشكل خاص، وهي Astrobotic’s Peregrine، والتي تستهدف تاريخ الهبوط على القمر في 23 فبراير. إذا نجح ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى هبوط مركبتين فضائيتين أمريكيتين تم تطويرهما بشكل خاص على سطح القمر في نفس الأسبوع.

ستحمل Nova-C من شركة Intuitive Machines ست حمولات لناسا كجزء من مهمتها الأولية، وقد حصلت على عقدين إضافيين لتسليم البضائع القمرية في إطار برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لناسا. وترى الشركة أن الوصول إلى القمر هو محور التركيز الرئيسي لأعمالها ولديها توقعات إيرادات طموحة، وتتوقع أن تدر 279 مليون دولار من خدمات الهبوط وحدها في العام المقبل.

بالإضافة إلى المهام القمرية، تعمل شركة Intuitive Machines على تنويع عروضها من خلال إنشاء قطاعات الأعمال المتعلقة بالخدمات المدارية، مثل خدمة الأقمار الصناعية والتزود بالوقود. كما تهدف أيضًا إلى تقديم خدمات البيانات للقمر وبيع المنتجات الفضائية الأخرى.

على الرغم من حدوث تأخير بسيط، فإن نافذة الإطلاق المعاد جدولتها توضح التزام شركة Intuitive Machines بضمان ظروف المهمة المثلى وتعزيز مكانتها في صناعة الفضاء التجارية المتنامية.