الهند وناسا تتعاونان في مشاريع فضائية طموحة

ستعقد وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، شراكة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في مشاريع فضائية طموحة. أحد الجوانب المهمة لهذا التعاون هو إمكانية إرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). سيتم اختيار رائد الفضاء الهندي من قبل ISRO بناءً على معايير وأهداف برنامج الفضاء. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم تدريب رائد الفضاء الهندي وسيكون جاهزًا للانطلاق بحلول نهاية عام 2024.

وبينما ترسل وكالة ناسا حاليًا رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام صاروخ ومركبة الفضاء إيلون ماسك SpaceX، فإن مدة إقامة رائد الفضاء الهندي في محطة الفضاء الدولية ستعتمد على الأهداف والتجارب العلمية التي تختارها الهند للمهمة. عادة، يبقى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر تقريبًا، على الرغم من أن بعضهم بقي لفترات أطول، مثل سكوت كيلي وميخائيل كورنينكو الذين أكملوا مهمة مدتها عام.

إن التعاون مع الدول التي لديها خبرة في استكشاف الفضاء يوفر رؤى تكنولوجية قيمة وتخفيضات في التكاليف. وتتجاوز تطلعات الهند برنامج محطة الفضاء الدولية، بهدف إنشاء محطة فضائية خاصة بها، "محطة بهاراتيا أنتاريكاشا"، بحلول عام 2035. وقد أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لدعم الهند في بناء محطة فضائية تجارية بحلول عام 2040.

هذا التعاون بين الهند والولايات المتحدة لديه القدرة على تشجيع الابتكار ومواصلة الاستكشاف البشري في الفضاء. إن مشاركة الهند النشطة في مبادرات مثل اتفاقيات أرتميس ومشروع جاجانيان تظهر التزامها باستكشاف الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. علاوة على ذلك، لن تؤدي هذه الجهود التعاونية إلى تعزيز قدرات الهند وخبراتها في مجال رحلات الفضاء البشرية فحسب، بل ستعزز أيضًا التعاون العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات.

وبشكل عام، تحمل هذه الجهود التعاونية إمكانات هائلة في تشكيل مساعي الهند الفضائية والمساهمة في فهمنا الأوسع للكون. كما أنها بمثابة مصدر إلهام للأجيال الشابة في الهند لمتابعة المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغرس الشعور بالعجب والتقدير للكون الواسع.