ظاهرة الشهاب المذهلة تضيء سماء الليل

ملخص: أبهر تساقط شهب الجوزاء السنوي المذهل، والذي وصل إلى ذروته في 14 ديسمبر، مراقبي النجوم في جميع أنحاء العالم بعرض مبهر للشهب. ومن المعروف أن هذا الدش النيزكي هو الأكثر غزارة خلال العام، حيث يصل معدله إلى 120 نيزكًا في الساعة خلال ذروته. على الرغم من أن الذروة قد مرت، إلا أن التوأميات ستستمر في تزيين سماء الليل حتى 24 ديسمبر. وكان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تألق هذا المشهد هو غياب ضوء القمر، حيث تزامن الحدث مع ظهور قمر جديد.

العنوان: "الكشف عن الأصول الغامضة للنجوم المتساقطة"

تتألق الشهب في سماء الليل في عرض مذهل، وقد أسرت خيال البشرية لعدة قرون. هذه العجائب السماوية، التي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين النجوم، هي في الواقع نيازك تدخل الغلاف الجوي للأرض وتحترق أثناء إطلاق الطاقة. سلط زخات شهب الجوزاء السنوية، والتي أذهلت الجماهير في جميع أنحاء العالم مؤخرًا، الضوء على الأصول الغامضة لهذه الشهب.

في حين أن معظم زخات الشهب هي نتيجة للمذنبات التي تترك مسارات من الغبار والحطام في المسار المداري للأرض، فإن Geminids تنشأ من كويكب يسمى 3200 Phaethon. ويتكهن العلماء بأن هذا الكويكب ربما يكون قد انفصل عن مذنب أكبر في الماضي. ومع اقتراب 3200 فايثون من الشمس، يكوّن ذيلًا يشبه المذنب، تاركًا وراءه النيازك في النظام الشمسي الداخلي، وفقًا لوكالة ناسا.

ما يميز Geminids عن زخات الشهب الأخرى هو سطوعها وسرعتها ولونها الأصفر النابض بالحياة. وتؤكد وكالة ناسا أنها العرض الوحيد متعدد الألوان للنجوم المتساقطة التي يتم مشاهدتها على مدار العام، مما يجعلها ظاهرة سماوية فريدة حقًا.

لعبت كوكبة الجوزاء المشعة، والتي سُميت على اسمها زخة شهب الجوزاء، دورًا حاسمًا في رؤية هذا الحدث المذهل. يتمتع المراقبون في نصف الكرة الشمالي بميزة الموقع المرتفع لكوكب الجوزاء في سماء الليل بعد وقت قصير من الغسق، مما يساهم في توفير ظروف المشاهدة المثالية.

هناك جانب مهم آخر ساهم في روعة الجوزاء وهو السماء المظلمة التي يوفرها القمر الجديد خلال ذروة وابل الشهب. مع أقل قدر من التداخل من ضوء القمر، حظي مراقبو النجوم بتجربة مكثفة حيث أضاءت الشهب الظلام فوقهم.

وبالنظر إلى المستقبل، تعد زخات الشهب المستقبلية بتقديم المزيد من العجائب السماوية. في عام 2024، ستصل ثلاثة زخات شهب إلى ذروتها تحت سماء خالية من القمر، بما في ذلك Quadrantids في يناير، وEta Aquariids في مايو، وPerseids في أغسطس. ستوفر هذه الأحداث الفلكية فرصًا كبيرة لمراقبي النجوم وعشاق علم الفلك لمشاهدة سحر الشهب على خلفية سماء صافية خالية من العوائق.

وبينما نمضي قدمًا، دعونا نتوقع بفارغ الصبر العرض المذهل التالي للنجوم المتساقطة، بينما نبقى دائمًا في حالة من الرهبة من اتساع كوننا المذهل.