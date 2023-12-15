المركبة الفضائية جونو تلتقط صورًا مذهلة لكوكب المشتري

التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا مؤخرا صورا تحبس الأنفاس لكوكب المشتري، تظهر جمال الكوكب المهيب وتكشف عن اكتشافات علمية مذهلة. هبطت جونو، في مدارها الإهليلجي حول كوكب المشتري منذ يوليو 2016، بالقرب من قمم سحب الكوكب خلال فترة الحضيض السادسة والخمسين، في 56 نوفمبر. أثناء السفر بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 22 ألف ميل في الساعة، استخدمت جونو كاميرتها التي تبلغ دقتها 130,000 ميجابكسل، JunoCAM، للنقر على الصور المذهلة.

على الرغم من مواجهة التحديات أثناء الدوران، مثل الدوران والحاجة إلى تجميع شرائح من الصور معًا، تمكنت جونو من نقل هذه الصور مرة أخرى إلى الأرض. تستغرق البيانات الأولية حوالي 34 دقيقة ضوئية للوصول إلى كوكبنا كبث لاسلكي. ثم قام علماء المواطنون بتحويل هذه البيانات الأولية إلى صور مذهلة تقدم لمحة عن أسرار كوكب المشتري.

بفضل قبو الإشعاع المصنوع من التيتانيوم الذي يحمي أدواته الحساسة، فإن جونو مُسلَّحة لمقاومة أحزمة الإشعاع الشديدة لكوكب المشتري. توفر الأدوات العلمية للمركبة الفضائية، بما في ذلك مقياس المغناطيسية ونظام علوم الجاذبية ومقياس إشعاع الموجات الدقيقة، بيانات قيمة حول المجالات المغناطيسية والجاذبية لكوكب المشتري، ودرجة حرارة الغلاف الجوي، والضغط، والتكوين.

والجدير بالذكر أن نظام الاتصالات الخاص بجونو يساهم في البحث العلمي. من خلال تتبع التغيرات الطفيفة في سرعة جونو، والتي تصل إلى 0.01 ملم في الثانية، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة على مجال جاذبية المشتري. هذه المعرفة ضرورية لفهم الغلاف الجوي للكوكب بشكل أعمق.

لقد أسفرت مهمة جونو عن نتائج علمية مهمة، مثل الكشف عن المياه الوفيرة بالقرب من خط الاستواء، ومراقبة البرق في سحب المشتري، واستكشاف الشفق القطبي بالأشعة السينية لكوكب المشتري. علاوة على ذلك، خلال دورتها الخامسة والخمسين في أكتوبر، مرت جونو مسافة مثيرة للإعجاب تبلغ 55 ميلًا من القمر البركاني لكوكب المشتري، آيو. في الحضيض السابع والخمسين القادم في 7,270 ديسمبر، من المتوقع أن يقترب جونو أكثر، ضمن مسافة 57 ميلًا فقط من آيو، مما قد يوفر أفضل الصور الملتقطة على الإطلاق لهذا القمر الغامض.

تواصل المركبة الفضائية جونو إدهاشها باكتشافاتها الرائعة وصورها المذهلة. لا تعمل هذه الأفكار على توسيع فهمنا لكوكب المشتري فحسب، بل تغذي أيضًا فضولنا حول أسرار الكون.