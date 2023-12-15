ناسا تنجح في استعادة العمليات العلمية لتلسكوب هابل الفضائي

نجحت وكالة ناسا في استعادة العمليات العلمية لتلسكوب هابل الفضائي بعد أن واجهت مشكلة في الجيروسكوب. وكان التلسكوب قد أوقف عمليات الرصد العلمية مؤقتًا في 23 نوفمبر، لكنه استأنف عملياته الآن في 8 ديسمبر.

أجرت ناسا سلسلة من الاختبارات لفهم أداء الجيروسكوبات وقررت أن العمليات العلمية يمكن أن تستمر باستخدام الجيروسكوبات الثلاثة. في الواقع، بناءً على الأداء الملحوظ أثناء الاختبارات، قرر الفريق تشغيل الجيروسكوبات في وضع عالي الدقة أثناء الملاحظات العلمية. الأدوات والمرصد نفسه مستقران وبصحة جيدة.

لقد استأنفت الكاميرا واسعة المجال 3 والكاميرا المتقدمة للاستطلاعات، وهما كاميرتا هابل الرئيسيتان، عمليات الرصد العلمية بالفعل. ويخطط الفريق أيضًا لاستعادة العمليات إلى مطياف الأصول الكونية ومطياف تصوير التلسكوب الفضائي في وقت لاحق من هذا الشهر.

لقد أحدث تلسكوب هابل الفضائي، الذي تم إطلاقه في عام 1990، تغييراً جذرياً في مجال علم الفلك. لقد أحدثت قدرتها على التقاط صور واضحة للمجرات البعيدة والسدم والظواهر السماوية الأخرى ثورة في فهمنا للكون. فهو لم يكشف عن التوسع المتسارع للكون فحسب، بل قدم أيضًا صورًا تفصيلية للكواكب في نظامنا الشمسي. إن طول عمر هابل وقدرته على التكيف جعلته واحدًا من أهم الأدوات في تاريخ علم الفلك، حيث يدفع باستمرار حدود معرفتنا الكونية.

ومع عودة عملياته العلمية الآن إلى المسار الصحيح، سيستمر هابل في تزويدنا بالرؤى والاكتشافات القيمة التي تعمق فهمنا للكون الذي نعيش فيه.