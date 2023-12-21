عجائب الكون المتوهجة: صور آسرة من تلسكوبات ناسا

في عرض مذهل للجمال السماوي، كشفت وكالة ناسا عن صورة مركبة رائعة تشبه أرض العجائب المذهلة لأضواء عيد الميلاد المتلألئة. تُظهر الصورة الجذابة UGC 8091، وهي مجرة ​​قزمة غير منتظمة تقع ضمن كوكبة العذراء، على بعد حوالي 7 ملايين سنة ضوئية من الأرض. هذه المجرة التي تحتوي على مليار نجم هي مشهد يستحق المشاهدة، مع تأثيرها المضيء واللوني الناتج عن تجميع البيانات التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات المتقدمة لتلسكوب هابل الفضائي.

لتحقيق هذا العرض الرائع، استخدم العلماء كاميرا هابل واسعة المجال 3 والكاميرا المتقدمة للاستطلاعات، ودمجوا البيانات التي تم جمعها بين عامي 2006 و2021. وخضعت البيانات لتحليل دقيق من خلال 12 مرشحًا أخذت عينات من أطوال موجية مختلفة، تشمل الضوء الأحمر فوق البنفسجي المتوسط ​​إلى الضوء الأحمر المرئي. وتكشف الصورة الناتجة عن بقع حمراء يعتقد أنها جزيئات الهيدروجين بين النجوم، في حين تصور النقاط المتلألئة النجوم الأقدم. علاوة على ذلك، تُظهر خلفية الصورة عددًا كبيرًا من المجرات البعيدة، وهي بعيدة جدًا بشكل لا يصدق بحيث تبدو وكأنها نجوم فردية.

هذه ليست الصورة الكونية الوحيدة التي تحمل عنوان عيد الميلاد والتي تزين أعيننا هذا العام. واستمرارًا للروح الاحتفالية، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا أيضًا روعة الظواهر المجرية غير العادية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن التلسكوب قام بتصوير MACS0416، المعروف باسم مجموعة مجرات شجرة عيد الميلاد، حيث يعرض ألوانه المذهلة وأضوائه الخافتة. بالإضافة إلى ذلك، قام مرصد شاندرا للأشعة السينية مؤخرًا بفحص شجرة عيد الميلاد الكونية الخاصة به، مما أضاف إلى جاذبية وسحر هذا الموسم السماوي.

علاوة على ذلك، أصدرت وكالة ناسا مؤخرًا صورة التقطتها كاميرا NIRCam التابعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تظهر بقايا المستعر الأعظم المذهلة Cassiopeia A. وقد تم تشبيه هذه الصورة غير العادية بحلية عيد الميلاد وقد اكتسبت شهرة من خلال إدراجها في أول تقويم مجيء للبيت الأبيض على الإطلاق. . يسمح مستوى التفاصيل التي التقطتها كاميرا ويب عالية الدقة للعلماء بمشاهدة البقايا المحطمة للنجم المحتضر، والتي تشبه شظايا الزجاج الرقيقة. وقد وفرت هذه الرؤية المكتشفة حديثًا حول الطبيعة المتفجرة للنجم معرفة تحويلية.

في حين أن تفسيرات الصور الفضائية هي تفسيرات ذاتية، تشبه العثور على أشكال في السحب، إلا أن الجمال المطلق لهذه العجائب الكونية لا يمكن إنكاره. تستمر التلسكوبات التابعة لناسا في سحرنا بقدرتها على التقاط وعرض الجاذبية الساحرة لكوننا الممتد.