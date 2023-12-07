تخطط ناسا لاستئناف عمليات تلسكوب هابل بدقة جيروسكوبية محسنة

أعلنت وكالة ناسا عن نيتها استعادة العمليات العلمية الكاملة لتلسكوب هابل الفضائي، على الرغم من الانتكاسات الأخيرة مع أحد الجيروسكوبات الاتجاهية الخاصة بها. بعد قراءات خاطئة من أحد جيروسكوبات التلسكوب في 19 نوفمبر، دخل هابل في الوضع الآمن كإجراء احترازي. على الرغم من أن الفريق نجح في إعادته إلى الإنترنت، إلا أن المشكلات اللاحقة أجبرت التلسكوب على الدخول في الوضع الآمن مرة أخرى في 21 و23 نوفمبر.

ولحسن الحظ، فإن أحدث مدخل للوضع الآمن لم يسبب قلقًا كبيرًا حيث يمكن أن يعمل هابل بجيروسكوب واحد فقط إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يفضل الفريق استخدام ثلاثة لتحقيق الكفاءة المثلى. ومع ذلك، قررت وكالة ناسا إعادة التلسكوب للعمليات العلمية باستخدام الجيروسكوبات الثلاثة. ولتحسين الأداء، سيتم تشغيل الجيروسكوبات في وضع عالي الدقة أثناء عمليات المراقبة.

على الرغم من أكثر من ثلاثة عقود من الخدمة والاهتمام الأخير بالمراصد الأحدث، يظل هابل مصدرًا قيمًا لاستكشاف الكون الواسع. وعلى الرغم من حدوث مشكلات في الجيروسكوب في الماضي، إلا أن المرصد وأدواته لا تزال مستقرة وبصحة جيدة، وفقًا لبيان صادر عن مسؤولي ناسا.

لقد أحدث تلسكوب هابل الفضائي ثورة في فهمنا للكون منذ إطلاقه وكان له دور فعال في التقاط صور خلابة للفضاء السحيق. وسيضمن تشغيله المستمر إمكانية وصول العلماء إلى البيانات المهمة لإجراء المزيد من الأبحاث والاكتشافات الفلكية. على الرغم من الانتكاسة العرضية، فإن التزام ناسا باستعادة وتعزيز وظائف التلسكوب يؤكد أهمية مهمتها لتوسيع معرفتنا بالكون.