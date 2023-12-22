المتحدث باسم حلقة زحل الغامضة: كشف لغز رائع

لا يزال زحل، العملاق الغازي المهيب المشهور بنظامه الحلقي المذهل، يأسر اهتمام العلماء ومراقبي السماء على حدٍ سواء. ألقت الملاحظات الأخيرة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ضوءًا جديدًا على المتحدث الغامض الذي يزين الحلقة B لكوكب زحل، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوينها وسلوكها. تتميز هذه المتحدثات ببقع وشرائط من مادة داكنة أو فاتحة اللون، تشبه قضبان الدراجة وتدور مع الحلقات.

تكشف صورة هابل الجديدة عن مشهد ساحر، يضم حلقات زحل البيضاء وثلاثة من أقماره، ميماس، وديون، وإنسيلادوس. يمكن رؤية البقع الرمادية الباهتة للملامح المتحدثة على جانبي الحلقات، في منتصف المسافة تقريبًا بين الكوكب والحافة الخارجية للحلقات. تم التقاط هذه الصورة في 22 أكتوبر 2023، وهي بمثابة شهادة على مهمة هابل المستمرة لمراقبة زحل وظروفه الجوية المتغيرة باستمرار.

ظلت هذه المتحدثات العابرة، التي تم رصدها سابقًا بواسطة مركبة الفضاء فوييجر 2 التابعة لناسا في عام 1981 والمركبة كاسيني خلال مهمتها التي استمرت 13 عامًا والتي بلغت ذروتها في عام 2017، ظاهرة مثيرة للاهتمام. يستمر مظهرها الشبحي فقط لدورتين أو ثلاث دورات حول العملاق الغازي. ومن اللافت للنظر أن ملاحظات هابل طويلة المدى كشفت عن الطبيعة الموسمية للظهورات الناطقة، مما يشير إلى أن تواترها وتباينها يختلف باختلاف مواسم زحل.

ويعتقد العلماء أن هذه الخيوط مرتبطة بالمجال المغناطيسي القوي لكوكب زحل، وتتشكل من خلال التفاعل الشمسي مع المجال المغناطيسي. ومع اقتراب زحل من مرحلة الاعتدال، مع ميل أقل بعيدًا عن الشمس، يُعتقد أن الرياح الشمسية تضرب المجال المغناطيسي للكوكب، مما يؤدي إلى تكوين مضلع معزز. لا تزال الآلية المحددة وراء ارتفاع الغبار أو جزيئات الجليد لتشكيل المتحدث لغزا، مع وجود نظريات مختلفة تحاول تفسير هذه الظاهرة.

يستمر برنامج أوبال، الذي بدأ منذ ما يقرب من عقد من الزمن، في مراقبة تغيرات الطقس في كوكب زحل وكشف أسرار حلقاته الساحرة. تتوقع الدكتورة إيمي سيمون، العالمة الرئيسية في برنامج أوبال، زيادة في نشاط الخيوط مع اقتراب زحل من الاعتدال، مع ظهور خيوط أكثر قتامة على جانبي الكوكب. تحمل الملاحظات المستمرة التي أجراها هابل وعدًا كبيرًا في حل اللغز الدائم المحيط بهذه الميزات الجذابة.

وبينما نتعمق أكثر في تعقيدات الغلاف الجوي لكوكب زحل، ربما بمرور الوقت، سنتمكن أخيرًا من فك الطبيعة الحقيقية وأصل هذه الحلقات الرائعة. وحتى ذلك الحين، يظل اللغز قائمًا، ويستمر جاذبية جمال زحل السماوي في إلهام فضولنا.