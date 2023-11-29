رؤى جديدة حول مجموعات المجرات: Abell 3192 وMCS J0358.8-2955

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة رائعة تكشف الأسرار الخفية لمجموعتين من المجرات: Abell 3192 وMCS J0358.8-2955. هذه الهياكل الضخمة، التي تقع على بعد مليارات السنين الضوئية من الأرض، توفر لعلماء الفلك فهمًا أعمق لاتساع الكون.

تمت الإشارة إلى Abell 1989 في البداية في عام 3192، وتم اعتبارها مجموعة مجرات واحدة. ومع ذلك، تكشف النتائج الأخيرة أنه داخل Abell 3192 تقع مجموعة أخرى مهمة تسمى MCS J0358.8-2955، وتقع في مكان أبعد. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على مدى تعقيد العناقيد المجرية ويوسع معرفتنا بتكوينها.

تُظهر الصورة المذهلة تركيزًا هائلاً للكتلة داخل هذه المجموعات. تعمل Abell 3192 وMCS J0358.8-2955، كعدسات جاذبية، على تكبير وتشويه الضوء القادم من المجرات الموجودة على مسافة أبعد. وينتج عن هذا التشويه خطوط وأقواس ساحرة، تكشف النقاب عن الطبيعة الحقيقية للمجرات المخفية.

تشير التقديرات إلى أن الكتلة المجمعة لهاتين المجموعتين تتراوح من 30 تريليون إلى 120 تريليون مرة كتلة شمسنا. يتميز وسط الصورة بزوج رائع من المجرات الموجودة داخل MCS J0358.8-2955. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية العديد من المجرات الأصغر حجمًا، والتي تمثل مزيجًا من المجموعتين داخل Abell 3192.

أسئلة وأجوبة:

ما هي مجموعات المجرات؟

تعد مجموعات المجرات من بين أكبر الهياكل في الكون، وتتكون من مئات إلى آلاف المجرات المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية على مدى مليارات السنين. تقدم هذه العناقيد رؤى حول تكوين المجرات وتعمل كعدسات جاذبية، وتكشف عن المجرات البعيدة التي قد تكون غير مرئية لولا ذلك.

كيف تعمل مجموعات المجرات كعدسات جاذبية؟

تسمح الكتلة الهائلة لمجموعات المجرات بثني الضوء الذي يمر عبرها. يؤدي هذا الانحناء، المعروف باسم عدسة الجاذبية، إلى تضخيم وتشويه الضوء الصادر من المجرات الخلفية، مما يوفر لعلماء الفلك معلومات قيمة حول هذه الأجسام البعيدة.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية/هابل وناسا: [أدخل URL]

– سميث، جي.، إبيلينج، إتش، كو، د.: [أدخل عنوان URL]