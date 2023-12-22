نظرة جديدة إلى المجرة الغامضة

كشفت صورة مذهلة التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا عن مجرة ​​حلزونية ساحرة تسمى MCG-01-24-014، وتقع على بعد حوالي 275 مليون سنة ضوئية من كوكبنا. في حين أن البنية الحلزونية للمجرة آسرة في حد ذاتها، فإن ما يميز MCG-01-24-014 حقًا هو نواة المجرة النشطة (AGN)، وهي نواة نشطة بشكل لا يصدق.

تعد النوى المجرية النشطة شائعة في مجرات سيفرت، وهي فئة فرعية تتضمن أيضًا النجوم الزائفة. بالمقارنة مع النجوم الزائفة، مجرات سيفرت هي أقرب نسبيا إلينا ولا تتغلب المجرة المجرية المركزية على المجرة بأكملها. داخل مجرات سيفرت، هناك المزيد من الفروق بين النوع 1 والنوع 2، والتي يمكن تحديدها من خلال أنماط الضوء التي تنبعث منها.

تلعب الأطياف، وهي توزيع الضوء على الأطوال الموجية المكونة له، دورًا حاسمًا في فهم هذه المجرات. تمتص ذرات وجزيئات معينة فيها الضوء وتصدره بأطوال موجية محددة. ووفقا لقواعد فيزياء الكم، فإن هذه الانبعاثات تحكمها مستويات طاقة الإلكترونات داخل هذه الذرات والجزيئات.

تبعث مجرات سيفرت من النوع الثاني خطوط انبعاث "ممنوعة" محددة للغاية، والتي لا ينبغي أن تكون موجودة بناءً على فهمنا لفيزياء الكم. ومع ذلك، في الظروف القاسية لهذه النوى المجرية، لم تعد الافتراضات المعتادة قابلة للتطبيق، وهذا الضوء "المحظور" يحصل على فرصة للتألق نحونا.

على الرغم من أنها لا تزال غامضة، فإن دراسة مجرات سيفرت مثل MCG-01-24-014 توفر رؤى قيمة حول الأعمال المعقدة للنوى المجرية وقوانين الفيزياء في البيئات القاسية. ومن خلال النظر في هذه العجائب الكونية، يواصل العلماء كشف القصص غير المروية عن الكون.