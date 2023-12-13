يعود تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا إلى العمل ويتغلب على مشكلات الجيروسكوب

عاد تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا إلى العمل بعد التعامل مع مشاكل الدوران التي وضعت التلسكوب مؤقتًا في الوضع الآمن. تسببت الجيروسكوبات الخاصة بالتلسكوب الفضائي، والتي تعد جزءًا مهمًا من نظام التوجيه والتوجيه، في حدوث مشكلات في الماضي. تم تعليق العمليات العلمية سابقًا في عام 2018 بسبب مشاكل في الجيروسكوب. ومع ذلك، تمكن المهندسون من استعادة التلسكوب في اليوم التالي، مما سمح له باستئناف عملياته الطبيعية.

تتمتع الجيروسكوبات الموجودة على هابل بسمعة طيبة لأنها لا يمكن التنبؤ بها. على الرغم من انقطاع التلسكوب في مناسبات متعددة بسبب فشل الجيروسكوب، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الحياة المتبقية في هذه الأداة العلمية الشهيرة. وتقدر ناسا أن المجموعة الحالية من الجيروسكوبات ستستمر حتى ثلاثينيات القرن الحالي. وفي غضون ذلك، ينبغي لنا أن نتوقع حدوث حالات فشل عرضية، والاستعانة بالوسائل الآمنة، وتعليق العمليات العلمية.

على الرغم من النكسة الأخيرة، فإن هابل لم يعمل بكامل طاقته بعد. استأنفت الكاميرا واسعة المجال 3 والكاميرا المتقدمة للمسوحات عمليات الرصد العلمية، لكن مطياف الأصول الكونية ومطياف تصوير التلسكوب الفضائي لا يزالان غير متصلين بالإنترنت. ومع ذلك، يتوقع فريق هابل أن يتم تشغيل هذه الأدوات مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان للتعليق المؤقت للعمليات العلمية تأثير على الجدول الزمني للتلسكوب، مما أدى إلى تعطيل مشاريع بحثية مهمة. ومع ذلك، مع حل مشكلة الجيروسكوب، يأمل العلماء في استئناف دراساتهم على أجسام حزام كويبر، والمعادن في أقمار مجرة ​​المرأة المسلسلة، والمستعرات الأعظم من النوع 1A، ومواضيع أخرى.

لقد كان تلسكوب هابل الفضائي رائدًا في مجال علم الفلك لأكثر من ثلاثة عقود. لقد أسرت صورها مليارات الأشخاص حول العالم، وأعادت تشكيل فهمنا للكون. على الرغم من أجهزته القديمة والتحديات التي يواجهها، يواصل هابل إظهار مرونته والتزامه الثابت بتوسيع معرفتنا بالكون. ومع اقتراب التلسكوب من ملاحظته النهائية، فمن الواضح أننا لا نستطيع أن نقلل من تأثيره الدائم على الاكتشافات العلمية.