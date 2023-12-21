المفقودات والموجودات: مركبة الهبوط البيجل 2 وحكايتها الغامضة

ملخص: مركبة الهبوط Beagle 2، التي سُميت على اسم السفينة HMS Beagle، السفينة التي حملت تشارلز داروين في رحلته، كانت لديها مهمة للبحث عن علامات الحياة القديمة على المريخ. ولسوء الحظ، فقد فُقد أثناء هبوطه إلى الكوكب الأحمر وظل مفقودًا لأكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، في يناير 2015، اكتشفت المركبة الفضائية Mars Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا المركبة Beagle 2 المفقودة منذ فترة طويلة، مما يؤكد أنها هبطت بنجاح لكنها فشلت في الاتصال بسبب المصفوفات الشمسية المنتشرة.

العنوان: ألغاز لم تحل: لغز اختفاء البيجل 2

تقع إلى الجنوب من خط الاستواء للمريخ مساحة شاسعة قاحلة تُعرف باسم إسيديس بلانيتيا. أصبحت هذه المنطقة، التي تشكلت منذ أكثر من 3.9 مليار سنة نتيجة اصطدام هائل، المثوى الأخير لمركبة الهبوط المنكوبة Beagle 2. وكان من المفترض أن تقوم المركبة "بيجل 2" بالبحث عن علامات الحياة القديمة على المريخ، لكن رحلتها انتهت بخيبة أمل عندما اختفت دون أثر.

لسنوات، ظل العلماء والباحثون يتساءلون عما حدث لمركبة بيجل 2. فُقدت مركبة الهبوط الصغيرة التي يبلغ وزنها 73 رطلاً عند وصولها إلى المريخ، وكان مصيرها لغزًا شائكًا. على الرغم من الجهود التي بذلتها العديد من المركبات الفضائية لتحديد موقعها، ظلت البيجل 2 بعيدة المنال، كبقعة باهتة في بحر شاسع من الغبار الأحمر.

جلبت استعادة المركبة Beagle 2 في يناير/كانون الثاني 2015 أملًا جديدًا واهتمامًا متجددًا باللغز المحيط باختفائها. كشفت الصور التي التقطتها مركبة Mars Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا عن ميزة غريبة تشبه شكل وبنية مركبة الهبوط. قدمت صور متعددة دليلاً على أن البيجل 2 قد وصلت بالفعل إلى سطح المريخ، لكن مصفوفاتها الشمسية لم تنتشر إلا جزئيًا، مما أعاق قدرتها على التواصل.

وأثار اكتشاف المركبة الفضائية بيجل 2 تساؤلات حول تحديات الهبوط على المريخ والصعوبات التي تواجهها المهام الروبوتية في استكشاف بيئة الكوكب القاسية. على الرغم من مهمتها غير الناجحة، إلا أن Beagle 2 تقف بمثابة شهادة على براعة الإنسان والسعي الدؤوب للمعرفة.

على الرغم من أن العديد من الألغاز المحيطة باختفاء Beagle 2 وإعادة اكتشافها لاحقًا لم يتم حلها، إلا أن هناك شيء واحد مؤكد: قصة هذا المستكشف الآلي الشجاع بمثابة تذكير بالتحديات الهائلة والعقبات غير المتوقعة التي ينطوي عليها استكشاف الفضاء. بينما نواصل دفع حدود فهمنا، فإن قصة Beagle 2 ستحتل دائمًا مكانًا في سجلات استكشاف الفضاء.