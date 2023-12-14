نجح العلماء في استعادة عينة الكويكب الأصلية: كنز من تاريخ النظام الشمسي

يحتفل العلماء بإنجاز كبير في مجال استكشاف الفضاء حيث نجحوا في استعادة عينة أصلية من كويكب يسمى بينو. وتم جمع العينة، الموجودة داخل كبسولة بحجم أسطوانة الغسالة، بواسطة مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا وإعادتها إلى الأرض. يمثل هذا الإنجاز إنجازًا كبيرًا في فهم أصول نظامنا الشمسي والمواد التي شكلته.

تكمن أهمية هذه العينة الأصلية في حالتها التي لم يمسها أحد. وعلى عكس النيازك التي تسقط على الأرض، فإن عينة بينو محمية من حرارة العودة والتلوث السطحي. وباعتبارها أكثر الأجسام بدائية في النظام الشمسي، توفر الكويكبات مثل بينو معلومات لا تقدر بثمن عن المراحل المبكرة من تكوين الكواكب. تحتوي العينة على عناصر تعكس الوفرة النسبية الموجودة في الشمس الفتية نفسها، مما يمنح العلماء نافذة على المواد الخام التي شكلت نظامنا الشمسي.

وبعيدًا عن التحليل الأولي، فإن الباحثين أيضًا مفتونون بالاختلافات التي لوحظت في الصخور والحبيبات الصخرية لعينة بينو. تثير هذه الخصائص تساؤلات حول التاريخ الجيولوجي للكويكب والعمليات التي شكلت سطحه. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الحبوب تكون مغلفة بقشور غامضة غنية بالمغنيسيوم والصوديوم والفوسفات، مما يوفر المزيد من الطرق للبحث.

كما كان لعملية الجمع الناجحة لعينة الكويكب فوائد غير متوقعة. استخدم العلماء المهمة كفرصة لدراسة الموجات فوق الصوتية، وتحديدًا الصوت الناتج عن موجة الصدمة أثناء تحرك الكبسولة عبر الغلاف الجوي. ومن خلال تحليل نمط الانفجار المزدوج الذي لاحظته البالونات التي تحلق على ارتفاع عالٍ والمجهزة بأجهزة استشعار تعمل بالموجات فوق الصوتية، يهدف العلماء إلى تحسين فهمهم للإشارات دون الصوتية وتطبيقاتها على الأرض وفي مهام استكشاف الكواكب المستقبلية.

يمكن للبالونات المجهزة بالموجات فوق الصوتية والتي تطفو في الغلاف الجوي العلوي للكواكب مثل كوكب الزهرة أن تكتشف الزلازل التي تحدث تحت أسطحها. سيكون هذا تطورًا كبيرًا، حيث إن تصميم أجهزة قياس الزلازل التي يمكنها تحمل الظروف القاسية لكوكب الزهرة يمثل تحديًا هائلاً. إن التعرف على التوقيع دون السمعي المميز لجسم وارد من خارج كوكب الأرض من شأنه أن يساعد العلماء أيضًا في تقييم المعدل الأساسي لتأثيرات النيزك على كوكب الزهرة.

وفي حين أنه من غير المرجح أن تنطلق أساطيل من بالونات أخذ العينات دون الصوتية في سماء كوكب الزهرة في المستقبل القريب، فإن العلماء يدركون قيمة اغتنام الفرص لجمع البيانات وتصنيف الضوضاء في الخلفية. علاوة على ذلك، فإن إعادة استخدام أحد جوانب استكشاف الفضاء لدعم وتعزيز مهمة أخرى يدل على البراعة وروح التعاون المتأصلة في المساعي العلمية.

وبينما يتعمق العلماء في تحليل عينة بينو، فإنهم متحمسون للاكتشافات المحتملة التي تنتظرهم. توفر هذه الفرصة غير المسبوقة لدراسة المواد الأصلية للكويكب ثروة من المعرفة حول الأيام الأولى لنظامنا الشمسي، وقد تمهد الطريق لتحقيق اختراقات مستقبلية في استكشاف الكواكب.