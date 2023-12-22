بحث جديد يستكشف فعالية قصف الكويكبات بالأسلحة النووية

ملخص: طور العلماء في مختبر ليفرمور الوطني (LLNL) نموذج محاكاة لفهم النتائج المحتملة لتفجير الكويكبات بالأسلحة النووية. وتتضمن هذه التقنية، المعروفة باسم الاجتثاث النووي، تبخير سطح الكويكب باستخدام الإشعاع الناتج عن انفجار نووي، مما يؤدي إلى تغيير في سرعته. وقد أخذ الباحثون في الاعتبار مجموعة واسعة من ظروف الكويكبات في محاكاتهم، بدءًا من الصخور الصلبة إلى أكوام الركام. في حين أن فعالية قصف الكويكبات بالأسلحة النووية لا تزال قيد الاستكشاف، فإن هذا البحث يوفر رؤى قيمة للعلماء في جميع أنحاء العالم الذين يعملون على استراتيجيات انحراف الكويكبات وتدميرها.

في محاولة لحماية البشرية من تهديدات الكويكبات المستقبلية، قام العلماء والحكومات باستكشاف طرق مختلفة للتخفيف من مخاطر التأثيرات الكارثية. إحدى التقنيات التي جذبت الاهتمام هي الاجتثاث النووي، والذي يتضمن استخدام الأسلحة النووية لتبخير سطح الكويكب القادم. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الطريقة كانت موضع نقاش.

قام الباحثون في LLNL الآن بتطوير نموذج محاكاة، يسمى نموذج ترسيب طاقة الأشعة السينية، لفهم النتائج المحتملة لقصف الكويكبات بالأسلحة النووية بشكل أفضل. ومن خلال النظر في مجموعة واسعة من ظروف الكويكبات، بما في ذلك الصخور الصلبة وأكوام الركام، يهدف الباحثون إلى إنشاء محاكاة موسعة تلتقط سيناريوهات مختلفة.

وأوضحت الباحثة ماري بيركي: "إذا كان لدينا ما يكفي من وقت التحذير، فمن المحتمل أن نطلق جهازًا نوويًا، ونرسله على بعد ملايين الأميال إلى كويكب يتجه نحو الأرض". "سنقوم بعد ذلك بتفجير الجهاز وإما أن نحيد الكويكب، مع إبقائه سليمًا ولكن مع توفير دفعة متحكم بها بعيدًا عن الأرض، أو يمكننا تعطيل الكويكب، وتقسيمه إلى شظايا صغيرة سريعة الحركة قد تفوت الكوكب أيضًا."

يعتمد نموذج المحاكاة الذي طوره علماء LLNL على المعرفة المكتسبة من المهمات السابقة، مثل اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابع لوكالة ناسا، والذي تضمن اصطدام مصادم حركي بكويكب لدراسة التأثيرات على المسار. يقدم هذا البحث الجديد رؤى قيمة يمكن أن تساعد العلماء في جميع أنحاء العالم على تحسين استراتيجيات انحراف الكويكبات وتدميرها.

وقالت ميغان بروك سيال، رئيسة مشروع الدفاع الكوكبي في LLNL: "على الرغم من أن احتمال حدوث تأثير كبير لكويكب خلال حياتنا منخفض، إلا أن العواقب المحتملة قد تكون مدمرة". ومن خلال فهم النتائج المحتملة لقصف الكويكبات بالأسلحة النووية، يعمل الباحثون على ضمان سلامة وأمن كوكبنا في مواجهة التهديدات المحتملة من الفضاء.