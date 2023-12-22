تستعد أوروبا كليبر التابعة لناسا للاتصال بين الكواكب من خلال تركيب هوائي عالي الكسب

سيتم تجهيز المركبة الفضائية يوروبا كليبر التابعة لناسا، المقرر إطلاقها في أكتوبر 2024، بهوائي جديد عالي الكسب سيمكنها من التواصل مع وحدات التحكم في المهمة على بعد مئات الملايين من الأميال. تعد هذه الإضافة خطوة مهمة في السعي للبحث عن الظروف المناسبة للحياة على أوروبا، وهو قمر كوكب المشتري المغطى بالجليد.

ويمتد الهوائي عالي الكسب لمسافة 10 أقدام عبر جسم المركبة الفضائية، مما يجعله أكبر وأبرز هوائي في أوروبا كليبر. وسيكون هدفها الأساسي هو استكشاف المحيط الموجود تحت سطح القمر، والذي يعتقد العلماء أنه قد يكون لديه القدرة على دعم الحياة.

بمجرد وصول المركبة الفضائية إلى كوكب المشتري، سيتم توجيه شعاع الراديو عالي الكسب نحو الأرض بدقة، مما يسمح بنقل مركز وقوي للبيانات العلمية إلى شبكة الفضاء السحيق التابعة لناسا. سيتيح إرسال الإشارة عالي الطاقة هذا التدفق المستمر للمعلومات القيمة بمعدل سريع.

استعدادًا لتركيبه، قام المهندسون والفنيون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بربط الهوائي بدقة بالمركبة الفضائية في عدة مراحل منسقة بعناية. استغرقت هذه العملية عدة ساعات حتى تكتمل، مما يضمن تنفيذ التثبيت بأقصى قدر من الدقة والدقة.

بينما تشرع أوروبا كليبر في مهمتها لاستكشاف أوروبا وجمع البيانات المهمة حول بيئتها الصالحة للسكن، سيلعب الهوائي عالي الكسب دورًا محوريًا في تمكين الاتصال في الوقت الفعلي بين المركبة الفضائية ووحدات التحكم في المهمة على الأرض. هذا الإنجاز التكنولوجي يقربنا خطوة واحدة من كشف أسرار القمر الجليدي لأوروبا واكتشاف إمكانيات الحياة خارج كوكبنا.