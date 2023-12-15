طيور الفرقاطة العظيمة: الارتفاع إلى آفاق جديدة في أبحاث تغير المناخ

وجد الباحثون حليفًا مدهشًا في سعيهم لفهم تغير المناخ: طائر الفرقاطة العظيم. وقد تم تجهيز هذه المخلوقات المهيبة، المعروفة بأجنحتها المثيرة للإعجاب وقدرتها على قضاء أشهر في الهواء، بجهاز خاص يسمى "المسجل البيولوجي" لجمع بيانات قيمة عن أنماط المناخ.

جاء الدكتور إيان بروسنان، العالم في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، بالفكرة أثناء عمله مع الباحثين الذين كانوا يقومون بالفعل بوضع علامات على الطيور لمراقبة تحركاتها. وأدرك أن هذه الطيور، التي تحلق فوق مناطق نائية من العالم، يمكن أن توفر معلومات عن الغلاف الجوي المحيط بها.

وتم وضع علامة على الطيور بعلامات بيولوجية، وتم ربطها بأمان بذيولها باستخدام مادة لاصقة خفيفة. وبينما تنزلق طيور الفرقاطة عبر السماء، فإنها تقوم بأخذ عينات من درجات الحرارة وتجمع البيانات في الأيام الملبدة بالغيوم وحتى أثناء الليل. وكان الباحثون منبهرين بشكل خاص بقدرة الطيور على ركوب درجات الحرارة والتوقف عند قمة الطبقة الحدودية للكوكب (PBL)، وهي الطبقة التي تحدث فيها تأثيرات الطقس وجودة الهواء والمناخ.

تعد دراسة PBL أمرًا بالغ الأهمية لفهم تنبؤات جودة الهواء والتنبؤات الجوية والمناخ المتغير. في حين يعتمد العلماء عادة على القياسات الأرضية أو الأقمار الصناعية، فقد ثبت أن دراسة المناطق النائية فوق المحيطات أمر صعب ومكلف. وبمساعدة طائر الفرقاطة الكبير، أصبح لدى الباحثين الآن طريقة جديدة لجمع البيانات من هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها.

قدم الدكتور بروسنان النتائج التي توصل إليها في الاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، مؤكدا على أهمية فهم ديناميكيات PBL في مواجهة تغير المناخ. الخطوة التالية للباحثين هي توسيع الدراسة عن طريق وضع علامات على المزيد من طيور الفرقاطات وجمع المزيد من البيانات.

ومن خلال تسخير المواهب الطبيعية لهذه الطيور، يأمل العلماء أن تساهم البيانات التي تم جمعها في تحسين الاستراتيجيات للتعامل مع آثار تغير المناخ. إن طائر الفرقاطة العظيم يرتقي بالفعل إلى آفاق جديدة في أبحاث تغير المناخ.