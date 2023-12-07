أربعة أجسام نجمية شابة تم اكتشافها حديثًا

أدت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من علماء الفلك إلى اكتشاف أربعة أجسام نجمية شابة جديدة (YSOs). وقام الفريق بتحليل البيانات من كتالوج SPICY والمركبة الفضائية WISE التابعة لناسا لتحديد هذه الظواهر الفلكية المثيرة. ونشرت النتائج في عدد ديسمبر من مجلة الجمعية الفلكية الكورية.

الأجسام النجمية الشابة، والمعروفة أيضًا باسم YSOs، هي نجوم في المراحل الأولى من التطور، بما في ذلك النجوم الأولية ونجوم التسلسل الرئيسي (PMS). توجد عادة ضمن مجموعات جزيئية كثيفة غنية بالغاز الجزيئي والجسيمات بين النجوم. غالبًا ما تواجه هذه الكائنات عمليات تراكم عرضية، مما يؤدي إلى انفجارات مدفوعة بالتراكم. يمكن تصنيف هذه الانفجارات إلى نوعين: نوبات EX Lup (EXors) ونوبات FU Ori (FUors).

أجرى فريق البحث، بقيادة كارلوس كونتريراس بينيا من جامعة سيول الوطنية، بحثًا عن YSOs المتفجرة الجديدة من خلال فحص بيانات كتالوج SPICY وتحليل القياس الضوئي للأشعة تحت الحمراء المتوسطة من WISE. ونتيجة لتحليلهم، حددوا أربعة YSOs متفجرة: SPICY 97855، SPICY 99341، SPICY 100587، وSPICY 109331. تم تصنيف SPICY 99341 وSPICY 100587 على أنها FUors جيدة، في حين أن SPICY 97855 هو مرشح FUor. استمر انفجار SPICY 109331، الذي تم تصنيفه في البداية على أنه EXor، لمدة خمس سنوات تقريبًا، وهي فترة أطول من المتوقع بالنسبة لـ EXors. وبالتالي، تم تصنيفه على أنه مصدر يشبه V1647 Ori، مما يدل على خصائص مختلطة بين EXors وFUors.

وكشفت الدراسة أن جميع YSOs البركانية الأربعة المكتشفة حديثًا شهدت ثورانات طويلة المدى (استمرت أكثر من عام واحد) وعالية السعة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أطيافها خطوط انبعاث قوية لثاني أكسيد الكربون، مما يشير إلى تغيرات كبيرة في معدل التراكم. تم تحديد المسافات إلى SPICY 12 وSPICY 99341 بحوالي 109331 و9,800 سنة ضوئية، على التوالي، في حين أن المسافات إلى المجسمين الآخرين YSOs لا تزال مجهولة وتتطلب المزيد من الملاحظات.

يساهم هذا البحث الرائد في فهمنا للأجسام النجمية الشابة ويلقي الضوء على الظواهر الرائعة للانفجارات البركانية في النجوم في المراحل المبكرة. ستوفر الدراسات الإضافية حول هذه YSOs رؤى قيمة حول عمليات التراكم والمسارات التطورية للنجوم الشابة في عالمنا.