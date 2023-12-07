تلتقط المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا صورًا مذهلة للكويكب Psyche

تواصل المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها في 13 أكتوبر، تحقيق خطوات مثيرة للإعجاب في الفضاء. وفي الآونة الأخيرة، نجحت المركبة الفضائية في تفعيل كاميرتها المزدوجة والتقطت صورها الأولى للكويكب Psyche.

التقطت أداة التصوير، التي تتكون من زوج من الكاميرات المتطابقة، ما مجموعه 68 صورة لحقل نجمي في كوكبة الحوت. تعتبر هذه الصور الأولية علامة فارقة مهمة لفريق المهمة، لأنها تسمح بالتحقق من القيادة الصحيحة، وتحليل القياس عن بعد، ومعايرة الصور.

قال جيم بيل، رئيس جهاز التصوير النفسي من جامعة ولاية أريزونا: "هذه مجرد البداية". "نبدأ بفحص الكاميرات بصور النجوم مثل هذه، ثم في عام 2026 سنلتقط صورًا اختبارية للمريخ أثناء تحليق المركبة الفضائية. وأخيرًا، في عام 2029، سنحصل على الصور الأكثر إثارة حتى الآن – للكويكب المستهدف Psyche. ونحن نتطلع إلى مشاركة كل هذه الصور مع الجمهور."

وسيستخدم فريق التصوير البيانات المجمعة من الصور لتحديد تركيبة الكويكب Psyche الغني بالمعادن. ومن خلال تحليل الصور بأطوال موجية مختلفة من الضوء، المرئي وغير المرئي للعين البشرية، يأمل الفريق في الحصول على معلومات ثاقبة حول تاريخ الكويكب وجيولوجيته.

بالإضافة إلى التقاط صور مذهلة، حققت المركبة الفضائية Psyche أيضًا إنجازات مهمة أخرى منذ إطلاقها. لقد نجح في اختبار العديد من الأدوات العلمية مثل مقياس المغناطيسية ومقياس طيف أشعة جاما. علاوة على ذلك، سجلت المركبة الفضائية رقما قياسيا بدفعاتها الكهربائية، والتي ستمكنها من السفر إلى أعماق الفضاء.

وتبعد المركبة الفضائية Psyche حاليًا ملايين الأميال عن الأرض، ومن المتوقع أن تصل إلى وجهتها، الكويكب Psyche، في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، في عام 2029. وسيواصل فريق المهمة مراقبة الطقس الفضائي وجمع البيانات القيمة خلال الرحلة الطويلة.

مع كل نجاح، تقربنا مهمة Psyche التابعة لناسا من كشف أسرار نظامنا الشمسي وتوسيع معرفتنا بالكون.