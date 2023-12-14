بحث جديد يتحدى التقديرات السابقة لانبعاثات الميثان في القطب الشمالي

وجدت دراسة جديدة نشرت في Geophysical Research Letters أن البحيرات الصغيرة غير المعينة في القطب الشمالي لا تنبعث منها كمية كبيرة من غاز الميثان كما كان يعتقد سابقًا. الميثان هو أحد الغازات الدفيئة القوية، وفهم انبعاثاته أمر بالغ الأهمية لمعالجة تغير المناخ. وقد قدرت الأبحاث السابقة أن هذه البحيرات الصغيرة تساهم بحوالي 40% من انبعاثات غاز الميثان في المنطقة. ومع ذلك، باستخدام صور عالية الدقة من الأقمار الصناعية والمحمولة جوا من وكالة ناسا، اكتشف الباحثون أن هذه البحيرات غير المعينة تساهم في الواقع بحوالي 3٪ فقط من انبعاثات الميثان في القطب الشمالي.

يوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، إيثان د. كيزيفات، أنه على الرغم من أن هذه البحيرات الصغيرة تشغل مساحة صغيرة نسبيًا، إلا أنها تحتوي على مستوى غير متناسب من الانبعاثات. أتاحت مجموعة البيانات الجديدة للباحثين إجراء تقدير أكثر دقة للمساحة التي تغطيها هذه البحيرات وبالتالي قياس انبعاثاتها.

يتناقض هذا البحث الجديد مع التقديرات السابقة التي استندت إلى بيانات أقل دقة. وأظهر تحليل الصور الجوية أن هناك عددا أقل من البحيرات الصغيرة غير المعينة في القطب الشمالي مما كان يعتقد سابقا، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الميثان التراكمية المنسوبة إليها.

بالإضافة إلى تحدي التقديرات السابقة، كشفت الدراسة أيضًا عن إحصاء مزدوج للبحيرات كأراضي رطبة، مما أدى إلى تضخيم تقديرات انبعاثات غاز الميثان في المنطقة. ويعتقد الباحثون أنه مع النتائج الجديدة لعدد أقل من البحيرات الصغيرة، فإن مشكلة العد المزدوج هذه أصغر حجمًا مما كان يعتقد سابقًا.

كما أن لنتائج الدراسة آثاراً على حل التناقض بين التقديرات "من القاعدة إلى القمة" والتقديرات "من الأعلى إلى القاعدة" لانبعاثات الميثان. وتقدر الطريقة "من أسفل إلى أعلى" الانبعاثات استنادا إلى خرائط الأرض، بينما تقدر الطريقة "من أعلى إلى أسفل" الانبعاثات استنادا إلى قياسات الغلاف الجوي. تشير البيانات الجديدة إلى أن التقديرات من أسفل إلى أعلى يجب أن تتماشى بشكل أوثق مع التقديرات من أعلى إلى أسفل، مما يجعل وجهتي النظر المتعارضتين أقرب.

يرى الباحثون أن هذه الدراسة دليل على المفهوم ويخططون لتوسيع تقنية نمذجة الميثان الخاصة بهم إلى مناطق أخرى من العالم. يعد فهم انبعاثات غاز الميثان وقياسها بدقة أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من تغير المناخ.