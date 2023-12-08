كن مستعدًا لعرض سماوي ساحر: دش نيزك الجوزاء

ملخص: استعد لعرض مذهل حيث ستضيء زخات شهب الجوزاء، المعروفة بأنها واحدة من أكثر زخات الشهب السنوية موثوقية، سماء الليل الأسبوع المقبل. مع ما يقرب من 150 نيزكًا ينطلق فوقنا في ذروته، لا ينبغي تفويت هذا المشهد السماوي. على عكس معظم زخات الشهب، تنشأ شهب الجوزاء من حطام 3,200 فايثون، وهو كويكب كبير وليس مذنبًا. كان هذا الدش النيزكي في الأصل غير مهم في منتصف القرن التاسع عشر، وقد نما حجمه على مر القرون ويقدم الآن عرضًا مذهلاً لأكثر من 1800 نيزكًا في الساعة في الظروف المثالية، كما أكدت وكالة ناسا.

هذا العام، ستكون زخات شهب الجوزاء مرئية في سيدني في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، مع حدوث الذروة في ليلة 13 ديسمبر إلى صباح 14 ديسمبر. وقد يؤثر الطقس وضوء القمر على الرؤية، ولكن هذه المرة يمكننا أن نتوقع مشهدًا رائعًا. وذلك بفضل السماء المظلمة خلال مرحلة القمر الجديد في ديسمبر.

إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السماوي، ففكر في التوجه إلى الجبال الزرقاء في سيدني، حيث يمكنك الانضمام إلى عالم فلك ومراقبة هذه الظاهرة غير العادية. ومع ذلك، حتى لو لم تتمكن من الوصول إلى هذا الموقع المتميز، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بمنظر رائع من مختلف النقاط الأخرى.

لضمان حصولك على أفضل تجربة أثناء مشاهدة Geminids، يُنصح بالبحث عن موقع بعيدًا عن أضواء المدينة لتحسين الرؤية. ارتدي ملابس دافئة، وأحضر كرسيًا مريحًا أو بطانية، واترك عينيك تتكيف مع الظلام لمدة 20 دقيقة تقريبًا. التحلي بالصبر أمر أساسي، حيث يمكن أن تمر زخات الشهب في بعض الأحيان بلحظات من الهدوء قبل حدوث دفقات مكثفة من النشاط.

لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد للاستمتاع بزخات شهب الجوزاء. إنه حدث طبيعي غير عادي يذكرنا بعظمة وعجائب عالمنا، وتجربة ستبقى معك لسنوات قادمة.