الهند والولايات المتحدة تتعاونان في مشاريع فضائية طموحة

من المقرر أن تتعاون وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في مشاريع فضائية طموحة. أحد الجوانب المهمة لهذا التعاون هو إمكانية إرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). سيتم اتخاذ قرار اختيار رائد الفضاء الهندي من قبل ISRO بناءً على معاييرها وأهداف برنامجها الفضائي. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم تدريب رائد الفضاء الهندي وسيكون جاهزًا للانطلاق بحلول نهاية عام 2024.

ترسل وكالة ناسا حاليًا رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام صاروخ ومركبة الفضاء إيلون ماسك SpaceX. وستعتمد مدة بقاء رائد الفضاء الهندي في محطة الفضاء الدولية على الأهداف العلمية والتجارب التي تختارها الهند للمهمة. عادة، يبقى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر تقريبًا. ومع ذلك، بقي البعض لفترات أطول، مثل سكوت كيلي وميخائيل كورنينكو الذين أكملوا مهمة مدتها عام.

إن التعاون مع الدول التي لديها خبرة في استكشاف الفضاء يوفر رؤى تكنولوجية قيمة وتخفيضات في التكاليف. وتتجاوز تطلعات الهند برنامج محطة الفضاء الدولية، حيث تخطط لإنشاء محطة فضائية خاصة بها، "محطة بهاراتيا أنتاريكشا"، بحلول عام 2035. وقد أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لدعم الهند في بناء محطة فضائية تجارية بحلول عام 2040.

إن هذا التعاون بين الهند والولايات المتحدة لديه القدرة على دفع الابتكار ومواصلة الاستكشاف البشري في الفضاء. إن مشاركة الهند النشطة في مبادرات مثل اتفاقات أرتميس ومشروع غاغانيان تظهر التزامها باستكشاف الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. علاوة على ذلك، لن تؤدي هذه الجهود التعاونية إلى تعزيز قدرات الهند وخبرتها في رحلات الفضاء البشرية فحسب، بل ستعزز أيضًا التعاون العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات.

وبشكل عام، تحمل هذه الجهود التعاونية إمكانات هائلة في تشكيل مساعي الهند الفضائية والمساهمة في فهمنا الأوسع للكون. كما أنها بمثابة مصدر إلهام لجيل الشباب في الهند لمتابعة المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغرس الشعور بالعجب والتقدير للكون الفسيح.