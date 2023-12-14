تواجه فوييجر 1 مشكلات في الاتصال، مما يعيق نقل البيانات

ملخص: واجهت المركبة الفضائية فوييجر 1 التابعة لناسا، وهي مستكشفة مخضرمة للكون، انتكاسة في مهمتها حيث توقفت عن نقل البيانات الهندسية والعلمية إلى الأرض. تكمن المشكلة في نظام بيانات الطيران (FDS)، الذي يفشل في الاتصال بشكل فعال مع وحدة تعديل القياس عن بعد (TMU) لأنه ينقل نمطًا متكررًا بدون بيانات مفيدة. تشتبه وكالة ناسا في أن المشكلة تنبع من إدارة الدفاع والأمن (FDS). يتصارع المهندسون مع خصوصيات المركبة الفضائية القديمة، معتمدين على وثائق عمرها عقود من الزمن لاستكشاف المشكلات التي تمت مواجهتها وإصلاحها. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الوقت الذي يستغرقه التواصل مع فوييجر 1 تحديًا، حيث تستغرق الأوامر من مركز التحكم في المهمة أكثر من 22 ساعة للوصول إلى المسبار ويلزم وقت إضافي لتقييم فعاليتها. وتقدر ناسا أن المهندسين سيحتاجون إلى عدة أسابيع لوضع خطة جديدة لمعالجة المشكلة. يمثل هذا الحادث انحرافًا ملحوظًا عن خلل سابق في القياس عن بعد في عام 2022 والذي تسبب في نقل بيانات الموقف المختلط، والذي تم حله لاحقًا عن طريق التبديل إلى جهاز كمبيوتر مختلف. والآن، يتوقف المسبار فوييجر 1 عن إرسال أي بيانات علمية، مما يشكل تحديات جديدة للفريق.

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