استكشاف العناصر العضوية البكر لقمر زحل إنسيلادوس

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن سطح إنسيلادوس، أحد أقمار زحل، قد يحتوي على مواد عضوية نقية نسبيًا لم تتغير بشكل كبير بسبب الأشعة فوق البنفسجية. ويفتح هذا الاكتشاف إمكانيات مثيرة لاستكشاف احتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض على القمر إنسيلادوس.

كانت الافتراضات السابقة تشير إلى أنه لا يمكن أخذ عينات من أحدث المواد من محيط إنسيلادوس إلا عن طريق الطيران عبر العمود وقياس حبيبات وغازات العمود. ومع ذلك، تظهر الدراسة الأخيرة أن الهبوط على سطح القمر يمكن أن يوفر للأدوات فرصة لقياس المواد العضوية النقية نسبيًا التي يتم الحصول عليها من المحيط.

ومن المعروف أن إنسيلادوس يحتوي على محيط صالح للسكن تحت سطحه الجليدي، مما يجعله مرشحًا رئيسيًا للبحث عن علامات الحياة. كشفت قياسات مركبة كاسيني الفضائية التابعة لناسا عن الماء السائل والمكونات الكيميائية الضرورية للحياة على هذا القمر المثير للاهتمام.

استخدم البحث الذي أجرته العالمة الكبيرة أماندا هندريكس والباحث كريستوفر هاوس بيانات من تلسكوب هابل الفضائي ومهمة كاسيني لتقييم عمق اختراق الفوتونات فوق البنفسجية في سطح إنسيلادوس المغطى بالحبوب. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية تقتصر على الطبقة الضحلة من السطح، في حين تظل الحبيبات العميقة غير مكشوفة نسبيًا.

إن وجود مواد عضوية وفيرة وبكر نسبيًا على سطح القمر أمر مهم. يشير عمر التعرض المنخفض لهذه المواد العضوية إلى أنها كانت محفوظة جيدًا ومحفوظة في جليد إنسيلادوس، مصدرها محيطه.

وبفضل هذا الفهم الجديد، يمكن للبعثات المستقبلية إلى إنسيلادوس التركيز على الهبوط على سطح القمر لأخذ عينات مباشرة من المواد العضوية والتحقيق في البصمات الحيوية المحتملة. هذه الفرصة الرائعة تقربنا خطوة واحدة من كشف سر الحياة خارج كوكب الأرض داخل نظامنا الشمسي.

نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Communications Earth & Environment، لتسليط الضوء على وفرة المواد العضوية التي تنتظر استكشافها على القمر إنسيلادوس.