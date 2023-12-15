الصخور الفضائية تستمر بالمرور بالقرب من الأرض، ويتم تحقيق اكتشافات جديدة

ملخص:

ومع اقترابنا من نهاية عام 2023، تكشف البيانات الجديدة الصادرة عن مركز الكواكب الصغيرة أنه تم اكتشاف إجمالي 2,818 كويكبًا قريبًا من الأرض هذا العام. تستمر هذه الأرقام في تسليط الضوء على التردد المتزايد الذي تمر به الصخور الفضائية عبر كوكبنا. علاوة على ذلك، اكتشفت وكالة ناسا ما مجموعه 33,884 كويكبًا قريبًا من الأرض حتى الآن. وفي حين أن بعض هذه الكويكبات تشكل خطرا ضئيلا، إلا أن هناك أخرى يراقبها العلماء عن كثب بسبب تأثيرها المحتمل على الأرض.

الكويكبات المكتشفة حديثًا تقترب من الأرض:

1. من المتوقع أن يمر الكويكب 2023 XZ11، وهو بحجم طائرة تقريبًا، بالقرب من الأرض على مسافة حوالي 1,410,000 كيلومتر.

2. من المتوقع أن يمر الكويكب 2023 WV23، وهو بحجم طائرة أيضًا، بالقرب من الأرض على مسافة حوالي 1,990,000 كيلومتر.

3. الكويكب 2023 XY2، الذي يشبه حجم الطائرة، سيصل إلى أقرب مسافة من الأرض على مسافة 3,700,000 كيلومتر تقريبًا.

4. الكويكب 2023 XL4، بحجم طائرة تقريبًا، سيمر بالقرب من الأرض على مسافة 4,380,000 كيلومتر تقريبًا.

5. من المتوقع أن يكون الكويكب 2023 XU12، بحجم منزل، أقرب لقاء له مع الأرض على مسافة حوالي 4,860,000 كيلومتر.

أخطر الكويكبات:

ووفقا لوكالة ناسا فإن أخطر خمسة كويكبات يتم تتبعها حاليا في النظام الشمسي هي:

1. بينو: يعتبر بينو هو الخطر الأكبر، ولديه احتمالية بنسبة 0.037% لاصطدامه بالأرض في 24 سبتمبر 2182.

2. 29075 (1950 DA): يُشار إليه غالبًا باسم "ثاني أخطر الأجسام"، هذا الكويكب لديه فرصة بنسبة 0.0029٪ للارتطام بالأرض في 16 مارس 2880.

3. 2023 TL4: من المتوقع أن يكون لديه فرصة بنسبة 0.00055% لضرب الأرض في 10 أكتوبر 2119.

4. 2007 FT3: تم تصنيفه على أنه "كويكب مفقود"، وكانت آخر رؤية له في عام 2007. وتتوقع وكالة ناسا فرصة اصطدامه بنسبة 0.0000096٪ في 3 مارس 2030.

5. 1979 XB: مع عدم وجود أي رؤية منذ حوالي 40 عامًا، فإن هذا الكويكب لديه فرصة بنسبة 0.000055% لضرب الأرض في 14 ديسمبر 2113.

أبرز الكويكبات القريبة من الأرض في عام 2023:

1. الكويكب (139622) 2001 QQ142، بحجم مدينة الفاتيكان، مر بسلام على الأرض في 6 ديسمبر 2023، على مسافة 5,520,500 كيلومتر. ومن المتوقع أن يعود في عام 2045.

2. كان الكويكب 2023 BU، بحجم شاحنة صندوقية، قد اقترب من الأرض في يناير/كانون الثاني، حيث مر فوق الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية على بعد 2,200 ميل فقط.

3. تم اكتشاف الكويكب 2023 NT1، الذي يصل حجمه إلى 60 مترًا، في 15 يوليو. وكان يتحرك بسرعة تقدر بـ 86,000 ألف كيلومتر في الساعة، ودخل في دائرة نصف قطرها 60,000 ألف ميل من الأرض.

مع استمرار العلماء في مراقبة واكتشاف الكويكبات القريبة من الأرض، من المهم فهم تأثيرها المحتمل على كوكبنا وتنفيذ التدابير المناسبة للدفاع الكوكبي.