المثابرة: مشروع سييرا سبيس الطموح في الفضاء الخارجي

دخلت الطائرة الفضائية Dream Chaser التابعة لشركة Sierra Space، Tenacity، مرحلة الاختبار البيئي في مرفق اختبار Neil Armstrong التابع لناسا، مما يمثل علامة فارقة في رحلة المركبة الفضائية نحو رحلتها الأولى إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). تتضمن عملية الاختبار إخضاع المركبة Tenacity لاهتزازات شديدة أثناء الإطلاق وإعادة الدخول، بالإضافة إلى التغيرات الشديدة في درجات الحرارة وظروف الفراغ التي تحدث في الفضاء الخارجي.

كان اكتمال Tenacity، الذي أعلنته Sierra Space الشهر الماضي، مصحوبًا بتسليم وحدة الشحن التابعة لشركة Sierra Space، Shooting Star، إلى منشأة الاختبار. ويهدف المشروع الطموح إلى إحداث ثورة في صناعة الفضاء من خلال توفير حل كامل جاهز لتقديم الفضاء كخدمة. أكد توم فايس، الرئيس التنفيذي لشركة Sierra Space، على إمكانات منصتهم، والتي تتضمن الطائرة الفضائية التجارية القابلة لإعادة الاستخدام Dream Chaser وأول محطة فضائية تجارية جاهزة للأعمال.

واجه Dream Chaser، الذي أُطلق عليه اسم "Tenacity" نظرًا لرحلته الشاقة، العديد من التحديات، بما في ذلك الرفض والإجراءات القانونية والتصميمات الهندسية، قبل أن تختاره وكالة ناسا في عام 2016 لتسليم البضائع إلى محطة الفضاء الدولية. وفي عام 2017، حققت إنجازًا مهمًا باختبار طيران مجاني ناجح في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا.

الهدف الأساسي لـ Dream Chaser هو توفير طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوصيل البضائع والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. على عكس عمليات إطلاق الصواريخ التقليدية، سوف يهبط Dream Chaser مثل الطائرة، مما يعزز قدرات إعادة الاستخدام. تعاقدت وكالة ناسا مع Dream Chaser للقيام بما لا يقل عن ست بعثات لإعادة إمداد البضائع إلى محطة الفضاء الدولية.

ستتضمن رحلة Tenacity الأولى في أبريل 2024 التعاون بين وحدات التحكم في الطيران والأرضية في مركز التحكم في مهمة Dream Chaser، ومركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، ومركز جونسون للفضاء التابع لناسا. ستجري الرحلة العديد من الاختبارات أثناء الطيران وعروض مناورة للمركبة داخل الشكل الإهليلجي لمحطة الفضاء الدولية قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

على عكس نظام الإرساء المستقل الذي تستخدمه مركبة الفضاء Dragon التابعة لشركة SpaceX، سيتم الإرساء على Tenacity وإلغاء الإرساء باستخدام Canadarm2، وهو ذراع آلية مثبتة على محطة الفضاء الدولية. تهدف المهمة إلى توصيل أكثر من 3,500 كيلوغرام من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية وتبقى راسية لمدة 45 يومًا تقريبًا قبل العودة إلى الأرض.

ومع إمكانية تسليم حمولات أكبر واستيعاب فترات إقامة أطول في محطة الفضاء الدولية في المستقبل، فإن Dream Chaser مهيأ للعب دور حاسم في تطوير استكشاف الفضاء الخارجي. الوقت وحده هو الذي سيكشف المدى الكامل لتأثير Dream Chaser على المجتمع العلمي ومستقبل السفر إلى الفضاء.