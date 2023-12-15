تستعد مركبة الشحن الفضائية الأمريكية للعودة إلى الأرض بينما يراقب مديرو المهمة الطقس

تستعد مركبة شحن فضائية أمريكية للانفصال عن محطة الفضاء الدولية (ISS) والقيام برحلتها إلى الأرض. يراقب مديرو المهمة عن كثب الظروف الجوية في مناطق العودة لضمان العودة الآمنة.

نظرًا للظروف الجوية غير المواتية الناجمة عن مرور جبهة باردة قبالة ساحل فلوريدا، تم تأجيل عملية فك إرساء مركبة إعادة الإمداد الفضائية SpaceX Dragon، والتي كان من المقرر إجراؤها في 16 ديسمبر. تقوم فرق مشتركة من NASA وSpaceX بتقييم الظروف الجوية لتحديد الفرصة التالية المتاحة لإلغاء الإرساء. أقرب وقت ممكن لإلغاء الإرساء هو الساعة 5:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 17 ديسمبر.

إذا سمح الطقس بذلك، ستبدأ تغطية رحيل Dragon في الساعة 4:45 مساءً على خدمة البث المباشر لناسا+ وستكون متاحة أيضًا على تلفزيون ناسا ويوتيوب والموقع الإلكتروني للوكالة. ومع ذلك، لن يتم بث سقوط المركبة الفضائية قبالة سواحل فلوريدا على تلفزيون ناسا.

وبينما تجري الاستعدادات لعودة المركبة الفضائية، ينخرط رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية في أنشطة مختلفة. تجري رائدة الفضاء ناسا ياسمين مقبلي تجربة داخل وحدة مختبر كيبو لدراسة النمو الميكروبي في الجاذبية الصغرى. تهدف تجربة التصاق البكتيريا وتآكلها إلى فهم كيفية تحديد وتطهير الميكروبات التي يمكن أن تلوث أنظمة المركبات الفضائية وتؤثر على صحة الطاقم.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم رائدا الفضاء ياسمين مقبلي من وكالة ناسا وأندرياس موغينسن من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بنقل عينات بحثية مجمدة من مجمدات علوم المحطة إلى مجمدات البضائع العلمية. سيتم إرجاع هذه العينات البيولوجية إلى الأرض لتحليلها للحصول على نظرة ثاقبة لتأثيرات الجاذبية الصغرى على الخلايا والكائنات الحية.

علاوة على ذلك، يساعد مهندس الطيران في ناسا لورال أوهارا في عمليات نقل البضائع على متن سفينة الشحن الفضائية Cygnus، بينما يتلقى أيضًا فحصًا صحيًا ويعمل في مهام صيانة المختبر. يقوم رائد الفضاء ساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) بتركيب منصة تجارب متعددة الأغراض في غرفة معادلة الضغط بوحدة مختبر كيبو.

بينما تستعد المركبة الفضائية Dragon لمغادرة محطة الفضاء الدولية، يواصل رواد الفضاء أدوارهم المهمة في أنشطة البحث العلمي والصيانة المستمرة على متن المحطة الفضائية.