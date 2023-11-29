المستقبل غير المؤكد لمهمة اليعسوب التابعة لناسا: استكشاف قمر زحل تيتان

تواجه مهمة Dragonfly المرتقبة التابعة لناسا لاستكشاف قمر زحل "تيتان" مستقبلًا غامضًا حيث تنتظر الوكالة إصدار طلب ميزانية الرئيس للسنة المالية 2025. تم تأجيل تأكيد التصميم النهائي والتصنيع للمهمة بسبب مخاوف تتعلق بالميزانية.

كان من المقرر إطلاق فريق Dragonfly في الأصل في عام 2026، ولكن تم توجيه فريق Dragonfly من قبل وكالة ناسا لاستهداف تاريخ الاستعداد للإطلاق في عام 2027. ومع ذلك، تم الآن تأجيل تاريخ الإطلاق إلى يوليو 2028، في انتظار التقييم من قبل مجلس إدارة برنامج الوكالة في عام 2024.

شهد تمويل Dragonfly، وهي مهمة New Frontiers، انخفاضًا كبيرًا في ميزانية الرئيس للسنة المالية 2024. وانخفضت الميزانية المخصصة إلى 327.7 مليون دولار مقارنة بمبلغ 400.1 مليون دولار في العام السابق. ومع القيود المفروضة على ميزانية وكالة ناسا، فإن مستقبل المهمة على المحك.

وعلى الرغم من النكسة، تظل وكالة ناسا تأمل في أن يكون التأخير مؤقتًا ولا يشير إلى إعادة تقييم كاملة لجهود الوكالة. أكمل فريق Dragonfly بنجاح مراجعة التصميم في وقت سابق من هذا العام وأعاد تخطيط المهمة بناءً على التمويل المتوقع المتاح في السنة المالية 2024، مما يؤدي إلى تاريخ الاستعداد الجديد للإطلاق في عام 2028.

تهدف مهمة Dragonfly إلى استخدام مروحية هبوط للتنقل في مواقع مختلفة على تيتان، وإجراء تحليلات لتوصيف بيئة القمر والبحث عن أدلة على وجود حياة سابقة تعتمد على الماء أو الهيدروكربون. تهدف هذه الرحلة الاستكشافية الطموحة التي تستغرق عامين إلى تغطية عدة مئات من الكيلومترات بمساعدة مولد كهربائي حراري للنظائر المشعة متعدد المهام (MMRTG) للحصول على الطاقة.

وكشف تيتان، الذي زاره مسبار هويجنز التابع لوكالة الفضاء الأوروبية سابقًا، عن اكتشافات مثيرة للاهتمام. وعثر المسبار على جليد مائي منتشر على سطح برتقالي، إلى جانب جو ضبابي من غاز الميثان. وقد أثارت هذه النتائج فضول العلماء وأثارت دعوات لمزيد من الاستكشاف لقمر زحل الغامض.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة Dragonfly التابعة لناسا؟

ج: مهمة Dragonfly هي رحلة استكشافية مخططة من قبل وكالة ناسا لاستكشاف قمر زحل تيتان باستخدام طائرة هليكوبتر لدراسة بيئته والبحث عن علامات الحياة الماضية.

س: لماذا مستقبل مهمة Dragonfly غير مؤكد؟

ج: مستقبل مهمة Dragonfly غير مؤكد بسبب مخاوف تتعلق بالميزانية. تم تأجيل تأكيد التصميم النهائي والتصنيع للمهمة حتى إصدار طلب ميزانية الرئيس للسنة المالية 2025.

س: ماذا اكتشف مسبار هويجنز أثناء زيارته لتيتان؟

ج: اكتشف مسبار هويجنز، الذي أطلقته المركبة الفضائية كاسيني، قطعًا من الجليد المائي متناثرة على سطح برتقالي وجو ضبابي من غاز الميثان على تيتان، مما يشير إلى علامات محتملة لنشاط السوائل.