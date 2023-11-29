تهدف تجربة الموجات الجوية التابعة لناسا إلى كشف أسرار الطقس الفضائي

وصلت تجربة الموجات الجوية (AWE) إلى مرحلة هامة حيث تم نشرها بنجاح في محطة الفضاء الدولية (ISS) باستخدام الذراع الروبوتية Canadarm2. يمثل هذا التثبيت بداية مرحلته التشغيلية، حيث سيتعمق في تحليل موجات الجاذبية الجوية وتأثيرها على الطقس الفضائي، مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

الهدف الأساسي لـ AWE هو دراسة موجات الجاذبية الجوية الناتجة عن الاضطرابات الجوية مثل العواصف الرعدية والأعاصير. ومن خلال تحديد حجمها وطاقتها وزخمها، ستوفر AWE بيانات مهمة ستمكن العلماء من فحص العلاقة بين الطقس الأرضي والطقس الفضائي. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تحسينات في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتتبع المدار.

ستلتقط AWE، المجهزة بأربع كاميرات، صورًا لموجات الجاذبية الجوية التي تتفاعل مع الطقس الفضائي. ومن موقعها الفريد على محطة الفضاء الدولية، ستوفر ملاحظات AWE رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة للغلاف الجوي للأرض. تمثل هذه المهمة تقدمًا كبيرًا في أبحاث الفيزياء الشمسية التابعة لناسا، مما يساهم في جهودها المستمرة لكشف النظام المترابط الذي يشمل الأرض والكواكب الأخرى داخل الغلاف الشمسي.

تحت قيادة لودجر شيرليس من جامعة ولاية يوتا، تتم إدارة مشروع AWE من قبل مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. لعب مختبر ديناميكيات الفضاء في الجامعة دورًا محوريًا في بناء جهاز AWE وتشغيل مركز التحكم في المهمة. ومع دخول AWE مرحلتها التشغيلية، ينتظر العلماء بفارغ الصبر البيانات التي ستوفرها والاكتشافات المحتملة التي تنتظرنا في مجال أبحاث الغلاف الجوي والطقس الفضائي.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الهدف الرئيسي لتجربة موجات الغلاف الجوي (AWE) التي أجرتها وكالة ناسا؟

ج: يهدف AWE إلى تحليل موجات الجاذبية الجوية وتأثيرها على الطقس الفضائي، وخاصة في سياق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

س: كيف ستحقق AWE مهمتها؟

ج: تم تجهيز AWE بأربع كاميرات تلتقط صورًا لموجات الجاذبية الجوية التي تتفاعل مع الطقس الفضائي، مما يوفر معلومات قيمة عن ديناميكيات الغلاف الجوي للأرض.

س: من يقود مشروع AWE؟

ج: يرأس مشروع AWE Ludger Scherliess في جامعة ولاية يوتا ويديره مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا.

س: ما هو الدور الذي يلعبه مختبر ديناميكيات الفضاء التابع للجامعة في مهمة AWE؟

ج: لعب مختبر ديناميكيات الفضاء دورًا حاسمًا في بناء جهاز AWE وقام بتشغيل مركز التحكم في المهمة.