سمفونية سماوية: رقصة الكواكب في نظام HD110067

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature المرموقة عن اكتشاف آسر في اتساع الفضاء. تم اكتشاف أن النظام الكوكبي المعروف باسم HD110067، والذي يقع على بعد حوالي 100 سنة ضوئية في كوكبة Coma Berenices، يمتلك تناغمًا إيقاعيًا ملحوظًا بين الكواكب الخارجية الستة. وقد أثارت هذه الرقصة السماوية المبهرة خيال العلماء، وشبهتها بموسيقى السامبا أو ربما بسيمفونية غير عادية.

تقدم المدارات المتزامنة لهذه الكواكب، أو الرنين، رؤى قيمة حول تكوينها وتسلط الضوء على الكواكب الفرعية الغامضة. في حين أن الكواكب الفرعية نبتون شائعة نسبيًا، إلا أن تكوينها وتطورها لا يزال غير معروف إلى حد كبير للباحثين. يوفر هذا النظام الكوكبي المكتشف حديثًا فرصة فريدة لكشف هذه الألغاز.

تم اكتشاف الكواكب الخارجية لـ HD110067 باستخدام بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لوكالة ناسا والقمر الصناعي الخاص بتوصيف الكواكب الخارجية (CHEOPS) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. كشفت هذه الملاحظات عن التعتيم الدقيق لسطوع HD110067، الناجم عن مرور الكواكب أمام نجمها المضيف.

يوضح كبار الباحثين، مثل رافائيل لوك من جامعة شيكاغو، أن جزءًا صغيرًا فقط من أنظمة الكواكب يحافظ على مثل هذه المدارات الرنانة، مما يجعل هذا الاكتشاف نادرًا للغاية. تظهر الكواكب الداخلية رنينًا قدره 3/2، حيث يكمل الكوكب الخارجي الأعمق ثلاثة مدارات لكل مدارين من جاره. تحافظ الكواكب الأربعة الأعمق في النظام على هذا النمط، بينما يتبع الكوكبان الخارجيان رنينًا قدره 4/3.

وقد استمرت هذه الرقصة المنومة لأكثر من أربعة مليارات سنة، وهي شهادة على التوازن الدقيق لقوى الجاذبية في اللعب. يكمل الكوكب الداخلي، HD110067b، مدارًا يزيد قليلاً عن تسعة أيام أرضية، في حين أن الكوكب الخارجي، HD110067g، لديه مسار أكثر استطالة، ويستغرق ما يقرب من 55 يومًا أرضيًا لإكمال رحلته.

ومن خلال دراسة كتلة وكثافة هذه الكواكب الفرعية، يعتقد العلماء أن كثافتها المنخفضة نسبيًا تشير إلى وجود أجواء غنية بالهيدروجين. ومع ذلك، هناك استثناء واحد رائع وهو الكوكب الخارجي HD110067e، والذي يُعتقد أنه يفتقر إلى أي غلاف جوي تمامًا، مما يشكل لغزًا محفزًا للتحقيقات المستقبلية.

هذا الاكتشاف الرائد يؤسس بقوة لـ HD110067 كنظام محوري لتعزيز فهمنا لكواكب نبتون الفرعية وقدرتها على الحفاظ على الماء السائل على أسطحها. وبينما ينتظر المجتمع العلمي بفارغ الصبر المزيد من الملاحظات من أدوات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، فإن الإيقاع الآسر لهذه السيمفونية السماوية يقدم لمحة محيرة عن التعقيدات العجيبة لكوننا.

الأسئلة المتكررة

ما هو الرنين في أنظمة الكواكب؟

يشير الرنين في أنظمة الكواكب إلى المدارات المتزامنة لكواكب متعددة حول نجم مركزي. ويحدث عندما تشكل الفترات المدارية للكواكب نسبة كسرية بسيطة، مثل 3/2 أو 4/3، مما يؤدي إلى رقصة جاذبية مستقرة بين الأجرام السماوية.

ما هي الكواكب الفرعية؟

الكواكب الفرعية هي نوع من الكواكب الخارجية أصغر من نبتون ولكنها أكبر من الأرض. لديهم نصف قطر بين نصف قطر الأرض ونبتون وتتميز بوجود أغلفة جوية كبيرة، غالبًا ما تكون غنية بغاز الهيدروجين.

لماذا تعتبر الكواكب الفرعية نبتون مهمة؟

تعتبر الكواكب الفرعية نبتون مثيرة للاهتمام بالنسبة للعلماء لأنها تمثل النوع الأكثر شيوعًا من الكواكب الخارجية المكتشفة خارج نظامنا الشمسي. يعد فهم تكوينها وتكوينها وصلاحيتها المحتملة للسكن أمرًا بالغ الأهمية لاكتساب نظرة ثاقبة حول انتشار الكواكب وتنوعها في الكون.

كيف يدرس العلماء الكواكب الخارجية؟

يدرس العلماء الكواكب الخارجية من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك التصوير المباشر، ورصد العبور، وقياسات السرعة الشعاعية. تلعب أدوات مثل القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا والقمر الصناعي لتوصيف الكواكب الخارجية (CHEOPS) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية دورًا حاسمًا في اكتشاف وتوصيف الكواكب الخارجية.