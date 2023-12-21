مراقبة النجوم في جبال البرانس: رحلة إلى سماء الليل

ملخص:

انطلق في رحلة مذهلة إلى أعماق سماء الليل بينما نستكشف الجمال المذهل لمجرة درب التبانة فوق سلسلة جبال البيرينيه. يشارك أحد القراء، المفتون بالمناظر الساحرة، تجربته في التخييم البسيط في منطقة الحدود الفرنسية الإسبانية. توفر السماء، المزينة بعدد لا يحصى من النجوم، مشهدًا سماويًا يتركنا في حالة من الرهبة. على الرغم من أنه ليس مصورًا فلكيًا ذا خبرة، إلا أن الصورة ذات التعريض الضوئي الوحيد التي التقطها المصور بكاميرا Fuji X100 APS هي بمثابة شهادة على تألق سماء جبال البيرينيه المظلمة.

في هذه السلسلة من مقالات Daily Telescope، شارك قراؤنا لقطاتهم السماوية، بدءًا من صور التلسكوب الفضائي التابع لناسا وحتى لقطات iPhone. تقدم كل صورة منظورًا فريدًا للمساحة الشاسعة للكون الذي نتشاركه جميعًا. ونعرب عن امتناننا للمساهمين على عروضهم وعلى الوقت والجهد الذي استثمروه.

ونحن نودع العام الحالي، والترقب يملأ قلوبنا لما ينتظرنا من عجائب ومفاجآت في العام الجديد. ومع ذلك، وسط هذه الإثارة، دعونا لا ننسى احتضان فرحة وجمال موسم العطلات. أتمنى أن تتألق النجوم في الأعلى وتضيء دروبنا، وتوفر لحظات من السلام والصفاء.

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