من المقرر أن تدخل مهمة Peregrine Mission One من Astrobotic التاريخ كأول هبوط آلي تجاري على سطح القمر. تشكل هذه المهمة المثيرة جزءًا من برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر. تأخرت مهمة Peregrine Mission One عن الموعد المستهدف الأصلي في عام 2022، وستبدأ الآن رحلتها من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق يوم الأحد 24 ديسمبر، على متن صاروخ فولكان سنتور التابع لشركة United Launch Alliance (ULA). تقوم مركبة الإطلاق فولكان، وهي مركبة إطلاق ثقيلة جديدة ذات مرحلتين إلى المدار، برحلتها الافتتاحية بهذه المهمة. ومع ذلك، فإن نافذة الإطلاق تمتد حتى 26 ديسمبر/كانون الأول، مما يوفر فرصة بديلة للإقلاع في يناير/كانون الثاني.

يمكن للمشاهدين مشاهدة البث المباشر لإطلاق Peregrine Mission One على NASA TV Live أو قناة NASA TV على YouTube. تتضمن المهمة نفسها هبوطًا سلسًا على سطح القمر، وتحديدًا في Sinus Viscositatis (خليج الالتصاق) المجاور لقبب Gruithuisen. ومن المقرر تحقيق هذا الإنجاز في أوائل عام 2024، بعد الدوران حول الأرض لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 33 يومًا.

ستحمل مركبة Peregrine Lunar Lander 10 حمولات، بما في ذلك مركبة Iris rover الرائدة، والتي ستكون أول مركبة جوالة أمريكية ومطورة من قبل الطلاب تهبط على سطح القمر. يسلط مدير المهمة الأولى لشركة أستروبوتيك، شاراد باسكاران، الضوء على أهمية هذه المهمة، قائلاً: "بعد الإطلاق، سننفصل عن فولكان سنتور وننشئ الطاقة والاتصالات مع المركبة الفضائية لتوجيهها إلى القمر"، مشددًا على الهبوط التاريخي المستقل على سطح القمر. سطح القمر.

أحد الجوانب الرئيسية التي تراقبها صناعة الفضاء بفارغ الصبر هو الظهور الأول لصاروخ فولكان التابع لشركة ULA. تم تطوير مركبة الإطلاق الثقيلة هذه على مدار عقد من الزمن، ومن المتوقع أن تحل محل صواريخ أطلس ودلتا التابعة لشركة ULA. وتستخدم فولكان محركات طورتها شركة بلو أوريجين، التي أسسها جيف بيزوس من أمازون. تُعرف هذه المحركات باسم محركات BE-4، وتستخدم الأكسجين السائل والغاز الطبيعي المسال، وسيتم استخدامها أيضًا في الصاروخ المداري New Glenn التابع لشركة Blue Origin.

على الرغم من أن صاروخ فولكان ليس كبيرًا مثل نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا أو المركبة الفضائية SpaceX، إلا أنه لديه القدرة على أن يصبح لاعبًا بارزًا بين الصواريخ الثقيلة. وقد اجتذب بالفعل انتباه قوة الفضاء الأمريكية ومشروع كويبر التابع لشركة أمازون، وهو برنامج يهدف إلى إطلاق أكثر من 3,000 قمر صناعي للإنترنت عريض النطاق للتنافس مع ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس.

وبينما ننتظر بفارغ الصبر إطلاق مهمة Peregrine Mission One، دعونا نأمل في الحصول على سماء صافية والتقاط صور تحبس الأنفاس من هذه المهمة التاريخية إلى سطح القمر.