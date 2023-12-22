احتفالات رواد الفضاء في الفضاء: عطلات لا مثيل لها

تدور أعياد عيد الميلاد والحانوكا ورأس السنة الجديدة حول الفرح والأسرة والاحتفال. بالنسبة لمعظم الناس، يعني هذا قضاء الوقت مع أحبائهم والانغماس في التقاليد الاحتفالية. ومع ذلك، بالنسبة لرواد الفضاء ورواد الفضاء، فإن هذه العطلات تأخذ معنى جديدًا تمامًا.

في الأيام الأولى لاستكشاف الفضاء، كان قضاء العطلات في الفضاء أمرًا نادرًا. كانت مهمة أبولو 8 في ديسمبر 1968 هي المرة الأولى التي يقضي فيها رواد الفضاء عيد الميلاد في الفضاء. أثناء دورانهم حول القمر، قرأ فرانك بورمان، وجيمس أ. لوفيل، وويليام أ. أندرس مقاطع من سفر التكوين للكتاب المقدس، وقاموا ببث المشاهد إلى ما يقدر بمليار شخص حول العالم.

ومع ازدياد طول المهام وزيادة تواترها، أصبحت العطلات في الفضاء أكثر شيوعًا. خلال مهمة Skylab 4 في عامي 1973 و1974، احتفل رواد الفضاء جيرالد بي كار وإدوارد جي جيبسون وويليام آر بوج بعيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في الفضاء. لقد صنعوا شجرة عيد الميلاد محلية الصنع باستخدام حاويات الطعام، ولاحظوا مرور مذنب، واستمتعوا بوجبة احتفالية كاملة مع كعكة الفاكهة.

تحمل عطلة رأس السنة الجديدة أهمية خاصة لرواد الفضاء. في عامي 1977 و1978، أصبح يوري ف. رومانينكو وجورجي م. غريتشكو أول من استقبل العام الجديد في المدار على متن محطة الفضاء ساليوت -6. لقد نخب المناسبة خلال بث متلفز.

في عام 1993، احتفل رائد الفضاء جيفري أ. هوفمان بعيد الحانوكا على متن مكوك الفضاء إنديفور خلال مهمة STS-61. لقد أحضر معه شمعدانًا متنقلًا وقام بنسج دريديل لتكريم مهرجان الأضواء.

لم يتم الاحتفال بالأعياد في الفضاء فحسب، بل ذهب رواد الفضاء أيضًا إلى أبعد من ذلك لخلق جو احتفالي. استمتع طاقم مهمة STS-103 في عام 1999، المكلفة بإصلاح تلسكوب هابل الفضائي، بعشاء خاص بعيد الميلاد، مكتمل بالأطباق الفرنسية الشهية.

ومن عام 1987 إلى عام 1998، قضى 12 من أفراد طاقم بعثة مير، بما في ذلك رواد فضاء ناسا، عطلاتهم على متن محطة الفضاء الروسية. وتضمنت هذه الاحتفالات تبادل الرسائل وإظهار التقاليد، مثل تهنئة عيد الميلاد وإضاءة شموع الحانوكا.

يستمر تقليد الاحتفال بالعطلات في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية. يجد رواد الفضاء ورواد الفضاء طرقًا فريدة لجلب فرحة هذه الاحتفالات إلى العالم الكوني، سواء كان ذلك من خلال البث المباشر أو الزخارف الرمزية أو المواد الغذائية الخاصة. قد تكون العطلات في الفضاء مختلفة، لكنها ليست أقل معنى وأهمية بالنسبة لأولئك الذين يقضونها بعيدا عن سطح الأرض.