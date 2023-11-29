بحث جديد يظهر التأثيرات المحتملة للعاصفة الشمسية القادمة

تدق وكالة ناسا وخبراء الطقس ناقوس الخطر بشأن عاصفة شمسية وشيكة من المتوقع أن تضرب الأرض في 30 نوفمبر. على الرغم من تصنيفه على أنه عاصفة صغيرة، إلا أن هذا الحدث لديه القدرة على تعطيل إشارات الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يشكل تحديات لأنظمة الاتصالات في جميع أنحاء العالم.

العواصف الشمسية، والمعروفة أيضًا باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs)، هي ظواهر قوية تنشأ من الشمس. تتكون هذه الانبعاث الإكليلي من موجات تحتوي على أيونات مشحونة للغاية يمكنها إلحاق الضرر بالأقمار الصناعية والبنية التحتية للاتصالات على الأرض. واستنادًا إلى النتائج الأخيرة، تشير مراقبة وكالة ناسا إلى أن الانبعاث الإكليلي الإكليلي يقترب بسرعة وسيصل إلى كوكبنا في 30 نوفمبر.

وكما توضح الدكتورة تاميثا سكوف، المتخصصة في الطقس الفضائي، فإن أحد التأثيرات المرئية لهذه العاصفة الشمسية ستكون إضاءة السماء بالشفق الملون، الناجم عن التفاعل النشط للانبعاث الإكليلي الإكليلي مع طبقة الغلاف الحراري للغلاف الجوي لدينا. سيكون هذا المشهد بارزًا بشكل خاص بالقرب من القطبين.

عادةً ما تعطل العواصف الشمسية إشارات الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بسبب تفاعلاتها مع المجال المغناطيسي للأرض والغلاف الأيوني. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحدث العواصف المغناطيسية الأرضية والشفق القطبي. على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون هذه العاصفة الشمسية المتوقعة صغيرة الحجم نسبيًا، فمن المهم ملاحظة أنه حتى الاضطرابات البسيطة في أنظمة الاتصالات يمكن أن تتراكم وتؤثر على الوظائف العالمية.

في حين أن العواصف الشمسية واسعة النطاق لديها القدرة على التسبب في انقطاع الإنترنت وانقطاع الخدمة المحلية، إلا أن آثارها عادة ما تستمر لبضع ساعات فقط. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هذه العواصف، إذا حدثت بدون الدرع الواقي لغلافنا الجوي، يمكن أن يكون لها تداعيات أكثر خطورة على الكائنات الحية. في الوقت الحاضر، يتمحور القلق الرئيسي حول انقطاع الاتصالات المحتمل، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الحد الأدنى من التأثير.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي العاصفة الشمسية؟

ج: العاصفة الشمسية، أو القذف الكتلي الإكليلي (CME)، عبارة عن انفجار قوي للبلازما والمجالات المغناطيسية من هالة الشمس.

س: كيف تؤثر العواصف الشمسية على الأرض؟

ج: يمكن للعواصف الشمسية أن تعطل إشارات الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتسبب عواصف مغنطيسية أرضية، وتخلق شفقًا جميلاً في السماء.

س: إلى متى ستستمر العاصفة الشمسية القادمة؟

ج: من المتوقع أن تكون العاصفة القادمة صغيرة نسبيًا، إلا أن آثارها يمكن أن تتراكم ومن المحتمل أن تؤثر على أنظمة الاتصالات على مستوى العالم.