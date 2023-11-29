رؤى جديدة حول العاصفة الجيومغناطيسية الوشيكة

لقد ظهر تطور كبير في مجال التنبؤ بالطقس الفضائي. قام الخبراء بمراجعة توقعاتهم السابقة للعاصفة المغنطيسية الأرضية G2 إلى عاصفة أقوى من G3. يأتي هذا التحديث نتيجة لحدث شمسي حديث لاحظه مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا.

في 28 نوفمبر، في حوالي الساعة 2:24 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حدث توهج شمسي ملحوظ، تم وصفه بأنه "من الدرجة X تقريبًا". التقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية صورًا مذهلة للتوهج الشمسي من فئة M9.8 الناشئ من مجمع البقع الشمسية المعروف باسم المنطقة النشطة 3500. وقد أثارت شدة هذا التوهج اهتمام العلماء ودفعتهم إلى إجراء المزيد من التحقيقات.

بعد هذا الإطلاق النشط، اكتشف المرصد الشمسي والغلاف الشمسي "هالة كاملة من الانبعاث الإكليلي الإكليلي" واسعة النطاق تتوسع بعيدًا عن الشمس. يشكل توسع هذه السحابة من البلازما الشمسية حلقة مضيئة حول قرص الشمس، مما يمنع ضوء الشمس المباشر من الوصول إلى الجهاز. ومن المثير للاهتمام أنه من المتوقع الآن أن تتجه هذه الهالة من الانبعاث الإكليلي مباشرة نحو الأرض.

السمة الفريدة لهذا الانبعاث الإكليلي القادم تكمن في سرعته المتسارعة، متجاوزًا سرعة الانبعاث الإكليلي الإكليلي الذي انفجر في وقت سابق من هذا الأسبوع. من المرجح أن تعترض هذه العاصفة الشمسية سريعة الحركة العاصفتين الشمسيتين الثانية والثالثة القادمين على طول طريقها، وتدمجهما في هيكلها. وبالتالي، فإن "CME أكلة لحوم البشر" الأكبر والأقوى سوف تعبر مدار الأرض، مما سيكون له تأثير مباشر على المجال المغناطيسي الأرضي لكوكبنا.

ولفهم مسار هذه العاصفة وتأثيرها المحتمل بشكل أكبر، قام العلماء بدمج البيانات من نموذج الرياح الشمسية WSA-ENLIL. يكشف التحليل الناتج عن تطور الانبعاث الإكليلي الإكليلي التي اندلعت يومي 27 و28 نوفمبر. في حين أن الانبعاث الإكليلي الضعيف نسبيًا يمر بالقرب من الأرض في 29 نوفمبر، يبدو أن الانبعاث الإكليلي الثاني والثالث يندمجان بسبب قربهما. ومع ذلك، فإن الاختلاف الكبير في سرعة الانبعاث الإكليلي الرابع يسمح له باللحاق بالانبعاث الإكليلي المدمج المدمج، مما يؤدي إلى تكوين الانبعاث الإكليلي الأكبر حجمًا. من المتوقع أن تمر هذه العاصفة المعززة فوق الأرض في حوالي الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق في الأول من ديسمبر، أو مساء يوم 1 نوفمبر.

ونتيجة للكثافة المتزايدة لهذه العاصفة الجيومغناطيسية، فمن المتوقع أن يمتد النطاق الجنوبي المتوقع للشفق القطبي، والمعروف باسم "القوس"، إلى الجنوب أكثر من المعتاد.

أسئلة وأجوبة:

س: ما سبب الترقية في توقعات العواصف الجيومغناطيسية؟

ج: حدث التحديث في التوقعات بسبب ظهور توهج شمسي قوي لاحظه مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا.

س: ما هو "الهالة الكاملة CME"؟

ج: تشير "الهالة الكاملة من الانبعاث الإكليلي الإكليلي" إلى سحابة من البلازما الشمسية تتوسع بعيدًا عن الشمس، لتشكل بنية تشبه الحلقة حول قرص الشمس، مما يحجب ضوء الشمس المباشر.

س: متى سيؤثر الـ CME آكل لحوم البشر على الأرض؟

ج: من المتوقع أن يضرب الانبعاث الإكليلي آكلي لحوم البشر المجال المغناطيسي الأرضي للأرض حوالي الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي في الأول من ديسمبر، أو مساء يوم 1 نوفمبر.

س: كيف ستؤثر الكثافة المتزايدة للعاصفة الجيومغناطيسية على "قوس" الشفق القطبي؟

ج: من المتوقع أن تؤدي العاصفة المغناطيسية الأرضية المكثفة إلى دفع "قوس" الشفق القطبي إلى الجنوب أكثر من المعتاد.