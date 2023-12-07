العنوان: طلاب جامعيون من نيو برونزويك يستعدون لإطلاق قمر صناعي صغير لأبحاث الغلاف الجوي والطقس

يستعد طلاب جامعة نيو برونزويك لإرسال قمر صناعي صغير يسمى القمر الصناعي البنفسجي إلى الفضاء للقيام بمهمة رائدة. ويهدف هذا المشروع الطموح، الذي تموله وكالة الفضاء الكندية ومؤسسة نيو برونزويك للابتكار، إلى دراسة الغلاف الجوي العلوي للأرض وأنماط الطقس من خلال التجارب العلمية.

أكمل القمر الصناعي البنفسجي بنجاح مرحلة الاختبار في وكالة الفضاء الكندية في مونتريال ومن المقرر إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل عام 2022. وبمجرد نشره في المدار، سيلعب القمر الصناعي الصغير دورًا رئيسيًا في التقاط إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتتبع أقماره. تحركاتها الخاصة، مما يوفر بيانات مهمة لأبحاث الغلاف الجوي والطقس.

ولضمان الاتصال السلس مع القمر الصناعي، يعمل الفريق حاليًا على إنشاء غرفة تحكم بالمحطة الأرضية مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الراديو في قاعة جيلين التابعة لبنك الاتحاد الوطني. ستمكن هذه المنشأة الفريق من إجراء اتصال لاسلكي مع القمر الصناعي فايوليت بمجرد وجوده في الفضاء.

منذ إنشائه في عام 2018، جمع هذا المشروع أكثر من 300 فرد، من بينهم 274 طالبًا، من مختلف أقسام الهندسة في جامعة مونكتون وكلية مجتمع نيو برونزويك في سانت جون. لقد وفر فرصة فريدة للتعاون والمساهمة في تطوير القمر الصناعي الصغير.

يتميز القمر الصناعي البنفسجي، الذي يبلغ حجمه تقريبًا حجم رغيف الخبز، بإطار من الألومنيوم ولوحات دوائر وألواح شمسية. وسيدور حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة ثمانية كيلومترات في الثانية. ويعد القمر الصناعي واحدًا من 14 قمرًا صناعيًا صغيرًا كنديًا يشارك في مشروع CubeSat الكندي، الذي يركز على تدريب طلاب ما بعد المرحلة الثانوية على تصميم المهمة والبناء والإطلاق والتشغيل من الفضاء.

في 4 مارس 2022، سيبدأ القمر الصناعي البنفسجي رحلته إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ فالكون 9 الذي اشترته وكالة ناسا. بمجرد اكتمال مهمته، سوف يتفكك القمر الصناعي الصغير في الغلاف الجوي، مما يمثل مساهمة كبيرة في استكشاف الفضاء من قبل هؤلاء الطلاب الكنديين الموهوبين.