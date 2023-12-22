إنجازات ناسا في عام 2023: التقدم في أبحاث تغير المناخ

وحققت وكالة ناسا تقدما كبيرا في مجالات مختلفة في عام 2023، بما في ذلك أبحاث تغير المناخ. ومن خلال منظورها الفضائي، تقوم ناسا بدراسة الأرض منذ ستينيات القرن العشرين، وواصلت تقديم رؤى رائدة حول تغير المناخ.

باستخدام البيانات المستقاة من التحقيق في مصدر الغبار المعدني لسطح الأرض (EMIT) على محطة الفضاء الدولية، يوفر مركز غازات الدفيئة الأمريكي التابع لناسا بيانات موثوقة عن غازات الدفيئة. يتفوق EMIT في تحديد الانبعاثات بدقة، مما يسمح للعلماء بفهم مصادر وتأثيرات الغازات الدفيئة بشكل أفضل.

يكشف التتبع العالمي والموجه للغازات الدفيئة التابع لوكالة ناسا عن تقديرات مثيرة للقلق، تشير إلى أن عام 2023 في طريقه لأن يكون العام الأكثر دفئًا على الإطلاق. يعتمد هذا الاستنتاج على بيانات درجة الحرارة الشهرية الصادرة عن وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت حملة محمولة جواً بقيادة وكالة ناسا "النقاط الساخنة" لغاز الميثان في دلتا يوكون-كوسكوكويم المرتبطة بحرائق الغابات الأخيرة، مما ساهم في انبعاثات الكربون.

وتنجح مهمة TEMPO، التي تم إطلاقها في عام 2023، في مراقبة ملوثات الهواء الرئيسية فوق أمريكا الشمالية. تعتبر هذه البيانات حاسمة بالنسبة لواضعي السياسات والباحثين في فهم جودة الهواء ووضع استراتيجيات للتخفيف من التلوث.

توفر مهمة SWOT التابعة لناسا رؤى تفصيلية حول المياه السطحية للأرض، مما يساعد في مراقبة المخاطر الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة في المناطق المنكوبة بالجفاف، وموجات الحر، وحرائق الغابات، والآثار الصحية المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم. تقوم المهمة أيضًا بتوسيع بيانات الانهيارات الأرضية، وتوفير معلومات قيمة للتأهب للكوارث والاستجابة لها.

ومن خلال التركيز على أبحاث تغير المناخ، تتخذ ناسا خطوات مهمة نحو فهم ومعالجة القضية الحاسمة المتمثلة في ظاهرة الاحتباس الحراري. وستسهم هذه التطورات في اتباع نهج أكثر استنارة واستدامة تجاه استراتيجيات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.