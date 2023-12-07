تستعد بوينغ للإنتاج المستقبلي للمراحل الأساسية لنظام الإطلاق الفضائي في مركز كينيدي للفضاء

تقترب شركة Boeing، المقاول الرئيسي لناسا للمراحل الأساسية لنظام الإطلاق الفضائي (SLS)، من الانتهاء من المرحلة الأساسية الثانية لبرنامج Artemis التابع لناسا في مرفق التجميع Michoud (MAF) في نيو أورليانز. ومع ذلك، ستخضع المراحل الأساسية المستقبلية للتجميع النهائي في موقع الإطلاق، وهو مركز كينيدي للفضاء (KSC) في فلوريدا.

ستكون المرحلة الأساسية القادمة لـ Artemis III هي الأولى التي يتم إكمالها في KSC. قامت Boeing بالفعل بنقل قسم المحرك إلى فلوريدا لتجهيزه وتهدف إلى أن تكون منشآتها الجديدة في مبنى تجميع المركبات (VAB) جاهزة بحلول نهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تكون أجهزة المرحلة الخاصة بـ Artemis III جاهزة للتجميع النهائي بحلول نفس العام. وقت.

بالإضافة إلى Artemis III، يجري أيضًا الإنتاج للمرحلة الأساسية Artemis IV. ومن المقرر تسليم هيكل قسم المحرك لـ Artemis IV إلى فلوريدا في الجزء الأول من العام المقبل.

لتحسين الإنتاج، ستطرح شركة Boeing طرقًا جديدة للتجميع النهائي للمرحلة الأساسية لـ Artemis III. سيتم تجهيز قسم المحرك بمعدات العمل الخاصة به في مرفق معالجة المحطة الفضائية (SSPF) في KSC، بينما ستستمر بقية المرحلة في التجميع في MAF. سيتم بعد ذلك نقل المجموعة الفرعية المجمعة عن طريق البارجة إلى شركة KSC للتكامل النهائي في High Bay 2 من VAB.

يعد تكامل قسم المحرك وهيكل خزان الأكسجين السائل (LOX) هو المحرك الرئيسي للجدول الزمني لإنتاج المرحلة الأساسية. تم تأخير الانتهاء من هيكل خزان LOX بسبب مشاكل في لحام القبة الخلفية. تتم معالجة الجسم الدموي الناتج، والذي يتجاوز الأبعاد المسموح بها قليلاً، من قبل الفرق.

على الرغم من هذه التحديات، تعمل بوينغ وناسا على إكمال المرحلة الأساسية لـ Artemis III بحلول عام 2025. ويمثل انتقال إنتاج المرحلة الأساسية من MAF إلى KSC علامة فارقة مهمة في هدف ناسا المتمثل في إعادة البشر إلى القمر من خلال برنامج Artemis.