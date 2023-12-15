تلسكوب ناسا يلتقط توهجًا شمسيًا قياسيًا، مما يتسبب في تداخل الراديو

ملخص: تسبب التوهج الشمسي الأخير الذي التقطه تلسكوب ناسا في حدوث تداخل راديوي كبير على الأرض. أدى هذا التوهج، وهو الأكبر منذ عام 2017، إلى انقطاع الاتصالات لمدة ساعتين في أجزاء من الولايات المتحدة والمناطق الأخرى المضاءة بنور الشمس. وتجري حاليا مراقبة منطقة البقع الشمسية المسؤولة عن الثوران لاحتمال حدوث قذف كتلي إكليلي موجه نحو الأرض.

في حدث سماوي كبير، أذهل التوهج الشمسي الأخير الذي سجله مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا العلماء بحجمه. تسبب هذا التوهج الشمسي الضخم في انقطاع مؤقت في الاتصالات اللاسلكية على الأرض، مما أثر على أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة والمناطق الأخرى المضاءة بنور الشمس. كان للتوهج، وهو الأكبر الذي تم رصده منذ عام 2017، تأثير عميق، حيث أبلغ العديد من الطيارين عن انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وسلط مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للحكومة الضوء على التداخل واسع النطاق الناجم عن التوهج الشمسي. ونشأ الثوران من أقصى القسم الشمالي الغربي من الشمس، بحسب ما أفاد المركز. يراقب العلماء حاليًا منطقة البقع الشمسية عن كثب، ويحللون احتمالية توجيه الكتلة الإكليلية، المعروفة أيضًا باسم موجة البلازما، نحو كوكبنا.

وقد لعب مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في عام 2010، دورًا حاسمًا في التقاط هذا الحدث الرائع. وتقع المركبة الفضائية في مدار مرتفع بشكل استثنائي حول الأرض، وتقوم بمراقبة الشمس باستمرار. تكشف اللقطات الملتقطة عن موجة مبهرة من الطاقة في الضوء فوق البنفسجي الشديد، مما يظهر القوة الهائلة للتوهج.

ويعد هذا الحدث المثير للقلق بمثابة تذكير بأن الشمس تقترب بسرعة من ذروة دورتها الشمسية، والتي تحدث كل 11 عامًا تقريبًا. ويتوقع العلماء أن أقصى نشاط للبقع الشمسية متوقع في عام 2025، مما يشير إلى احتمالية حدوث مثل هذه التوهجات الشمسية في المستقبل القريب.

وبينما يواصل العلماء دراسة وتحليل تأثير هذا التوهج الشمسي، فمن الواضح أن اعتمادنا على الاتصالات الراديوية قد يواجه تحديات متقطعة بينما نتنقل خلال هذه الفترة غير العادية من النشاط الشمسي.