يلاحظ علماء الفلك التوهج الشمسي الذي حطم الأرقام القياسية وكان له تأثير كبير

شهد علماء الفلك مؤخرًا حدثًا استثنائيًا في أعماق الفضاء، وهو توهج شمسي هائل كان له تأثير كبير على الأرض. تم التقاط التوهج، وهو الأهم المسجل منذ عام 2017، بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، وتسبب في انقطاع مؤقت في الاتصالات اللاسلكية على كوكبنا.

وأدى الثوران، الذي وقع في أقصى المنطقة الشمالية الغربية من الشمس، إلى إطلاق موجة هائلة من الطاقة، مما أدى إلى تداخل لمدة ساعتين في إشارات الراديو عبر أجزاء مختلفة مضاءة بنور الشمس من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. أبلغ الطيارون عن انقطاع الاتصالات خلال هذا الوقت، مما يسلط الضوء على التأثير الواسع النطاق لهذا الحدث.

وكإجراء احترازي، يراقب العلماء عن كثب منطقة البقع الشمسية المسؤولة عن التوهج، ويحللون احتمال حدوث المزيد من النشاط. إنهم قلقون بشكل خاص بشأن احتمال حدوث قذف كتلي إكليلي، وهو إطلاق البلازما من الشمس والتي يمكن توجيهها نحو الأرض. وهذه الظاهرة، التي تذكرنا بالعاصفة الشمسية، لديها القدرة على تعطيل أنظمة الاتصالات والشبكات الكهربائية، مما يجعل من الضروري البقاء يقظين.

ولعب مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في عام 2010، دورًا حيويًا في التقاط هذا الحدث الشمسي النادر. وتراقب المركبة الفضائية، المتمركزة في مدار مرتفع للغاية حول الأرض، الشمس بشكل مستمر، وتلتقط صورًا لأنشطتها. توفر هذه البيانات للعلماء رؤى قيمة حول سلوك الشمس وتساعد في التنبؤ بالتوهجات الشمسية والعواصف المستقبلية.

وتحظى هذه الملاحظات الأخيرة بأهمية خاصة مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عاما. يتوقع علماء الفلك أن الحد الأقصى لنشاط البقع الشمسية سيحدث في عام 2025. يعد فهم ودراسة أحداث مثل هذه التوهجات الشمسية أمرًا بالغ الأهمية للحصول على فهم أعمق لنجمنا وتأثيره على كوكبنا.

في الختام، على الرغم من أن هذا التوهج الشمسي الذي حطم الأرقام القياسية أدى إلى تعطيل الاتصالات اللاسلكية على الأرض مؤقتًا، إلا أنه بمثابة تذكير بقوة الشمس الهائلة وعدم القدرة على التنبؤ بها. ومن خلال رصد ودراسة هذه الأحداث، يمكن للعلماء تعزيز قدرتهم على التنبؤ بالاضطرابات المحتملة الناجمة عن النشاط الشمسي والتخفيف من حدتها.