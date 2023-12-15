يستعد رواد الفضاء للتحليق التاريخي على سطح القمر بينما يستضيف بايدن طاقم Artemis II

والتقى طاقم أرتميس XNUMX، المكون من ثلاثة أمريكيين وكندي، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في حدث تاريخي. وعرض بايدن صخرة قمرية تم جمعها خلال عصر أبولو، ترمز إلى الاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء ومهام أرتميس المقبلة. وأعرب الطاقم عن امتنانه لدعم الإدارة وقيادتها، مما جعل رحلتهم الرائعة ممكنة.

كجزء أساسي من برنامج أرتميس التابع لناسا، سيكون رواد الفضاء الأربعة أول من يطير في كبسولة أوريون، التي ستنطلق من مركز كينيدي للفضاء في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فإن مهمتهم لن تتضمن الهبوط على سطح القمر بل رحلة حول الجسم القمري. قبل العودة إلى الأرض. ستكون هذه الرحلة بمثابة تجربة تجريبية للهبوط اللاحق على سطح القمر المخطط له في العام التالي.

وأكد القائد ريد وايزمان أن الطاقم يظل يركز على الاستعداد للمهمة، ويضع ثقته في وكالة ناسا واستعداد المركبة. تشمل الاستعدادات تدريبًا مكثفًا وعمليات محاكاة والتعاون مع مراقبة المهمة لضمان سلامة الطاقم أثناء الرحلة. وسيشاركون أيضًا في بروفة في فبراير، لمحاكاة عودتهم إلى الأرض من خلال ممارسة التعافي بالكبسولة في المحيط الهادئ.

إن طاقم Artemis II مميز ليس فقط لدوره في التحليق بالقرب من القمر ولكن أيضًا لتنوعه. ومن بينهم أول مواطن غير أمريكي يكون جزءًا من طاقم القمر. تهدف مهمة أرتميس التابعة لناسا، والتي سميت على اسم الشقيقة التوأم لأبولو في الأساطير، إلى تنشيط استكشاف القمر وتمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للفضاء في المستقبل خارج مدار الأرض.

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فمن الممكن حدوث تأخيرات بسبب التحقيقات الجارية في الدرع الحراري لكبسولة أوريون. خلال رحلة تجريبية حول القمر في عام 2021، تعرض الدرع الحراري لتفحم غير متوقع وفقدان المواد. يعد الدرع الحراري ضروريًا لحماية رواد الفضاء أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض، مما يجعل سلامته أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المهمة.

وفي اجتماعهم مع الرئيس بايدن، أعرب الطاقم عن إعجابه بالتزامه بالمهمة وأشاروا إلى خطاب قوي ألقاه الرئيس جون كينيدي في عام 1962 بشأن مهمة القمر. يتماشى تفاني بايدن في تحقيق أشياء عظيمة من خلال استكشاف الفضاء مع أهداف الطاقم والطموحات الأوسع لبرنامج أرتميس.

صخرة القمر المعروضة في المكتب البيضاوي، والمعروفة باسم Lunar Sample 76015,143، مستعارة من وكالة ناسا وتم جمعها من قبل رواد فضاء أبولو 17 هاريسون شميت وجين سيرنان في عام 1972. ويبلغ وزن هذه الصخرة التي يبلغ عمرها 3.9 مليار عام أقل بقليل من رطل الجنيه، بمثابة تذكير ملموس بإنجازات البشرية الماضية على سطح القمر.